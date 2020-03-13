Сергей Жигунов на Сахалине выменял номер продавца рыбы на телефон замминистра

Вторая неделя марта в Южно-Сахалинске проходит традиционно культурно: гости всероссийского фестиваля «Утро Родины» смотрят фильмы и сериалы, встречаются с артистами и съёмочными группами, ходят на концерты.

Лариса Долина, Сосо Павлиашвилли, Андрей Мерзликин, комедийное шоу «Однажды в России» - пока зрители развлекаются, члены жюри выбирают лучшую многосерийную ленту. Кстати, проголосовать за любимый сериал могут и читатели «Комсомольской правды», тем более, что до финиша остались считанные часы. Народный выбор в этом году объявлен главной номинацией «Утра Родины».

Между тем, президент фестиваля Сергей Жигунов, который за последние три года провёл на острове немало времени, чтобы организовать достойную программу и каждый раз удивлять гостей, признался kp.ru, что до этого на Сахалине не был - так далеко гастрольный график его не заводил.

- После первого фестиваля нам говорили, что второй-то уж точно будет попроще. У нас были очень серьезные гости, и держать уровень сложно, - рассказал Сергей Жигунов. - Но нам до сих пор это удаётся. Правда, я мало сплю, много нервничаю, но такая работа. Вот, например, пару дней назад из-за урагана и метели сорвался концерт Безрукова - полгода переговоров перечеркнуто одним днём, обидно. Но здесь такая территория, случается.

- А есть у вас на Сахалине какие-то особенные, островные ощущения? Чем отличается пребывание здесь от привычной жизни на «большой земле»?

- Я был на Курилах в прошлом году, это тоже Сахалинская область. Залез в навигатор и понял, что до Сиэтла (крупнейший город на северо-западе США. - Ред.) на 600 километров меньше, чем до Москвы. Я так сел и задумался - где же я? Удивительно это, конечно.

- Что привезёте домашним с Сахалина?

- Местные деликатесы - икру, рыбу. Я сам хожу на рынок и покупаю. В свой первый приезд я с бывшим вице-губернатором местным поменялся телефонами: он мне дал телефон продавца хорошей рыбы, а я ему - номер замминистра связи по СМИ. Так что теперь у меня есть правильное место, где я закупаюсь. Люблю чавычу, это просто сумасшедший вкус. Я и сам на рыбалку хожу: однажды был на Курилах, наловил горбушу, аж руки болели. Но вообще на Сахалине мне не до развлечений: я здесь работаю.

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В Международный женский день в Южно-Сахалинске уже в третий раз стартовал ежегодный фестиваль сериалов «Утро Родины». Из 11 нашумевших проектов прошлого года - «Содержанки», «Дылды», «Жуки», «Мертвое озеро» и других - лучшие выбирают не только члены жюри, но и читатели «Комсомолки». Именно этот народный выбор, по словам президента фестиваля и знаменитого гардемарина Сергея Жигунова, и станет главной номинацией конкурса (кстати, голосование в самом разгаре, и поддержка зрителей важна именно сейчас). (подробности)