2020-03-13T13:25:36+03:00
Звезды

Родители Юлии Началовой посмотрят фильм о дочери с Собчак: певицу сыграла Марина Орлова

В годовщину смерти звезды – на Первом канале премьера картины о ней
Инна ФЕДОТОВА
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В картине, конечно, прозвучат песни в исполнении НачаловойВ картине, конечно, прозвучат песни в исполнении НачаловойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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16 марта на Первом канале премьера фильма о Юлии Началовой. В марте прошлого года певица попала в больницу. Сначала ни родные, ни коллеги, ни поклонники не понимали всей тяжести ситуации: ранка на ноге певицы спровоцировала воспалительный процесс. Позже стало известно, что врачи борются за жизнь 38-летней женщины. 16 марта 2019 года врач сообщил родителям Юлии Началовой, что их дочь умерла. «Сильный абсцесс. Заражение крови. Сердце не выдержало», - такую причину смерти дочери назвал тогда папа певицы Виктор Началов.

Юлия Началова с родителями Фото: Личный Архив

Юлия Началова с родителямиФото: Личный Архив

В годовщину смерти звезды ее родители Виктор и Таисия Началова с близкими, друзьями дочери в студии программы «Док-Ток» смотрят фильм о ней. Жанр картины – докудрама: «гибридный» жанр игрового кино с упором на воспроизведение событий актёрами, но подающийся в форме документального фильма. Картину о Юлии Началовой будут показывать, начиная с понедельника, по будням в нескольких выпусках проекта «Док-ток». После каждой серии – в студии ведущая «Док-ток» Ксения Собчак обсуждает с близкими Юлии картину, творчество певицы и трагедию, которая с ней произошла.

Юлия с Евгением Алдониным и дочкой Верой Фото: Личный архив

Юлия с Евгением Алдониным и дочкой ВеройФото: Личный архив

«Премьера состоится именно в рамках ток-шоу «Док-ток. Юлию сыграла актриса Марина Орлова. Это - реконструкция событий из жизни Началовой, попытка разобраться, что стало причиной трагедии», - сообщили kp.ru в пресс-службе Первого канала.

Юлию сыграла актриса Марина Орлова Фото: Личный архив

Юлию сыграла актриса Марина ОрловаФото: Личный архив

Для картины записывали интервью с родителями и дочерью Юлии Началовой, появится в фильме в роли камео подруга и пресс-секретарь певицы Анна Исаева. В основе проекта – реальные события, но будет и некоторый художественной вымысел. Зрителям расскажут о трагедии, которая случилась с Началовой, о ее личной жизни и работе. Конечно, не обойдется в картине без историй о мужьях артистки – зритель узнает нюансы отношений Юлии с Дмитрием Ланским, Евгением Алдониным и Александром Фроловым.

Говорят, что в гриме актриса Марина Орлова очень похожа на Юлию Началову. Зрители смогут оценить это 16 марта в 22.30 в «Док-ток» на Первом канале. В картине, конечно, прозвучат песни в исполнении Началовой.

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Публикуем отрывки из книги «Юлия Началова. Письма отца к дочери» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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