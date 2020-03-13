Коронавирус не помеха: названы страны, куда россияне не бояться лететь в отпуск летом

Из-за коронавируса закрываются для перелетов все новые города и страны. Так, с 13 марта 2020 года Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Италией, Францией и Испанией. В расписании остаются регулярные рейсы в Мадрид, Париж, Барселону, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Рим (и обратно), с вылетом и прилетом через терминал F московского аэропорта Шереметьево. Чартерные рейсы действуют до полного вывоза российских граждан из Европы.

С 13 марта по 15 апреля 2020 года Индия останавливает действие выданных туристических виз. Полеты и туры в страну временно остановлены.

С 14 марта 2020 года Шри-Ланка перестает выдавать иностранцам въездные визы, в том числе ETA — электронное разрешение на въезд. Те, кто получил разрешение до этой даты, должны иметь его при себе в распечатанном виде, напоминает Туту.ру.

ВОЗВРАТЫ ИДУТ НА МАРТ-МАЙ

Те, кто запланировал лететь в эти города и страны в ближайшее время, либо автоматически получают сообщения об аннуляции билетов с возвратом денег за них, либо самостоятельно их сдают.

- На данный момент авиабилеты возвращают в основном в Италию, Германию, Францию. В том числе, среди возвратов есть билеты и на лето. Небольшой процент людей отказывается от перелёта на лето и в другие страны: Черногорию, Чехию, Испанию. Нам приходит по авиа примерно 1000-1200 звонков и около 500 писем в день! Большая часть из них про коронавирус. В основном, люди оформляют возвраты на март-май, - рассказала заместитель руководителя отдела обслуживания клиентов Туту.ру Любовь Борисова.

НАДЕЖДА НА ЛЕТО

Но надежда улететь в отпуск летом у россиян остается. Билеты с вылетами в июне-август почти не сдают, возвратов всего 1-2%.

Куда россияне все-таки полетят этим летом? В сравнении с прошлым годом, три первые строчки остались за теми же направлениями. Больше всего соотечественников летит в Черногорию, причем на 20% больше, чем в 2019-м. Цены на авиаперелеты туда снизились на 2%. Подешевели билеты и в Турцию с Грецией — на 3% и 6% соответственно. Существенно подорожали билеты в Грузию (+21%) и Германию (+13%). Италия также осталась одним из направлений для летнего отпуска россиян.

К слову, Черногория осталась последней европейской страной, где пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Топ-12 стран, куда планируют лететь россияне летом-2020:

1. Черногория

2. Испания

3. Казахстан

4. Германия

5. Италия

6. Болгария

7. Киргизия

8. Молдавия

9. Греция

10. Азербайджан

11. Турция

12. Грузия

По данным Туту.ру.

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