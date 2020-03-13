Коронавирус не помеха: названы страны, куда россияне не бояться лететь в отпуск летом
Из-за коронавируса закрываются для перелетов все новые города и страны. Так, с 13 марта 2020 года Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Италией, Францией и Испанией. В расписании остаются регулярные рейсы в Мадрид, Париж, Барселону, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Рим (и обратно), с вылетом и прилетом через терминал F московского аэропорта Шереметьево. Чартерные рейсы действуют до полного вывоза российских граждан из Европы.
С 13 марта по 15 апреля 2020 года Индия останавливает действие выданных туристических виз. Полеты и туры в страну временно остановлены.
С 14 марта 2020 года Шри-Ланка перестает выдавать иностранцам въездные визы, в том числе ETA — электронное разрешение на въезд. Те, кто получил разрешение до этой даты, должны иметь его при себе в распечатанном виде, напоминает Туту.ру.
ВОЗВРАТЫ ИДУТ НА МАРТ-МАЙ
Те, кто запланировал лететь в эти города и страны в ближайшее время, либо автоматически получают сообщения об аннуляции билетов с возвратом денег за них, либо самостоятельно их сдают.
- На данный момент авиабилеты возвращают в основном в Италию, Германию, Францию. В том числе, среди возвратов есть билеты и на лето. Небольшой процент людей отказывается от перелёта на лето и в другие страны: Черногорию, Чехию, Испанию. Нам приходит по авиа примерно 1000-1200 звонков и около 500 писем в день! Большая часть из них про коронавирус. В основном, люди оформляют возвраты на март-май, - рассказала заместитель руководителя отдела обслуживания клиентов Туту.ру Любовь Борисова.
НАДЕЖДА НА ЛЕТО
Но надежда улететь в отпуск летом у россиян остается. Билеты с вылетами в июне-август почти не сдают, возвратов всего 1-2%.
Куда россияне все-таки полетят этим летом? В сравнении с прошлым годом, три первые строчки остались за теми же направлениями. Больше всего соотечественников летит в Черногорию, причем на 20% больше, чем в 2019-м. Цены на авиаперелеты туда снизились на 2%. Подешевели билеты и в Турцию с Грецией — на 3% и 6% соответственно. Существенно подорожали билеты в Грузию (+21%) и Германию (+13%). Италия также осталась одним из направлений для летнего отпуска россиян.
К слову, Черногория осталась последней европейской страной, где пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Топ-12 стран, куда планируют лететь россияне летом-2020:
1. Черногория
2. Испания
3. Казахстан
4. Германия
5. Италия
6. Болгария
7. Киргизия
8. Молдавия
9. Греция
10. Азербайджан
11. Турция
12. Грузия
По данным Туту.ру.
Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полеты в пролете: Отвечаем на 5 главных вопросов об ограничении авиасообщения с Европой
С 13 марта из-за коронавируса Россия ограничивает полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»