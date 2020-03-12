Полеты в пролете: Отвечаем на 5 главных вопросов об ограничении авиасообщения с Европой

Что ж, коронавирус устроил российским туристам и авиакомпаниям (да и всему мировому туристическому бизнесу) настоящую пятницу, 13-е. В полночь вступают в силу ограничения на полеты между Россией и Европой, принятые оперативным штабом по борьбе с Covid-19. Касаются они любимейшими нашими отпускниками стран – Италии и Испании, Франции и Германиио. Сovid-19 оставил на земле самолеты, которые должны были лететь на Лазурный берег, Канары, в Венецию.... Но это не значит, что авиасообщение с европейскими странами полностью закрыто.

“КП” отвечает на главные вопросы, волнующие сейчас любителей путешествовать по Старому Свету.

ОТМЕНЕНЫ ВООБЩЕ ВСЕ РЕЙСЫ?

Нет, конечно. Во-первых, ограничения касаются лишь четырех стран Европы – тех, где больше всего случаев коронавируса: Италии, Испании, Франции и Германии. В остальные государства, в том числе и в популярные у наших отпускников Грецию, Чехию, Кипр, Хорватию полеты продолжаются. Если авиакомпании и меняют что-то в расписании, то по коммерческим причинам, в зависимости от спроса.

С Италией, Испанией, Францией и Германией авиасообщение тоже не прекращается полностью, но ограничивается несколькими важнейшими маршрутами из Москвы.

Какие рейсы остаются:

Во Францию – в Париж. Летать между Москвой и французской столицей будет как “Аэрофлот”, так и Air France, подтвердили “КП” в офисе по туризму Франции Atout France. Правда, оба перевозчика сокращают число рейсов. Нем не менее на 13 марта на онлайн-табло “Шереметьево” значится 7 вылетов в Париж, которые будут выполнены по расписанию, и лишь один отменен (рейс “Аэрофлота” в 14.50).

В Италию – в Рим, опять же как “Аэрофлота”, так и Alitala. 13 марта из “Шереметьево” вылетают четыре борта в итальянскую столицу, один рейс в Рим отменен (“Аэрофлота” в 20.15).

В Испанию - остаются рейсы в Мадрид и Барселону. Оба аэрофлотовских рейса в Мадрид 13 марта должны быть выполнены по расписанию, в Барселону из “Шереметьево” в пятницу улетают четыре самолета, отмен по этим маршрутам нет.

В Германию - в расписании остаются лишь Берлин, Мюнхен и Франкфурт. В первый день ограничений из Москвы вылетают пять бортов “Аэрофлота” в Берлин, по четыре в Мюнхен и Франкфурт.

Все рейсы будут выполняться в столичный аэропорт “Шереметьево”.

Какие рейсы отменяются (перечисляем только основные, страны реально очень популярные, и отмены коснулись десятков рейсов, в том числе и иностранных перевозчиков): Во Францию: “Аэрофлота” в Ниццу, Марсель и Лион, S7 в Ниццу и Шамбери. В Италию: “Аэрофлота” в Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью, “Победы” в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, S7 в Катанию, Неаполь, Пизу, Турин, Верону, Utair в Милан. В Испанию: пориостанавливаются полеты “Аэрофлота” в Аликанте, Валенсию, Малагу, на острова Майорка и Тенерифе, рейсы “Победы” в Жирону, S7 в Аликанте, Барселону и на Тенерифе.

В Германию: не будет пока рейсов”Аэрофлота” в Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, “Победы” в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген, S7 в Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Utair в Берлин.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КУПЛЕН БИЛЕТ НА ОТМЕНЕННЫЙ РЕЙС?

У всех авиакомпаний политика по сути одинаковая: можно либо вернуть полную стоимость билета, либо без всяких штрафов поменять даты путешествия (скажем, на лето или осень) или маршрут (например, в Швейцарию вместо Германии). Подробнее о правила обмена и возврата у разных перевозчиков – на сайте kp.ru.

КАК ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС В ЕВРОПЕ?

Фактически в ближайшее время рейсы выполняться будут, но уже в статусе чартерных, а не регулярных. При этом на рейсы из Европы будут регистрировать лишь граждан России (чтобы они вернулись домой), на вылеты из РФ – толькл европейцев. Возможно также билет будет переоформлен на те рейсы, которые остаются в расписании, или на стыковочные. В любом случае стоит связаться с авиакомпанией и получить точную информацию по своему рейсу, советуют в Росавиации.

МОЖНО ЛИ ЕХАТЬ В ЭТИ СТРАНЫ?

Италия тут стоит особняком. МИД официально не рекомендует россиянам посещать Апеннины в связи с угрозой жизни и здоровью из-за эпидемии коронавируса. Да и сама Италия на каранине. "Вся территория Италии объявлена "закрытой зоной", где действует режим чрезвычайной ситуации и введены ограничения на передвижения физических лиц между населенными пунктами. Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт", - предупреждают в посольстве РФ в Италии. Понятно, что в жизни бывают разные ситуации – например, если жена-россиянка летит к мужу-итальянцу, домой ее пустят. “В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан после соответствующих проверок в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства на территории итальянского государства”, - разъясняют дипломаты.

По Испании, Франции и Германии подобных рекомендаций нет. Кроме оставшихся в расписании прямых рейсоы, есть стыковочные рейсы, границы внутри шенгена открыты. Так что просто надо самим взвешивать все за и против: насколько нужно и хочется лететь прямо сейчас, невзирая на пандемию. И помнить, что после возвращения в Москву из этих стран надо будет пройти 14-дневную самоизоляцию.

НАДОЛГО ЛИ ЭТО ВСЕ?

В решении оперативного штаба финальной ограничений на полеты нет. “Аэрофлот” изменил свое расписание до 30 апреля. То есть майских праздников и летних каникул они пока не касаются. S7 отменила все рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию аж до 31 мая. Но понятно, что все будет зависеть от развития ситации с коронавирусом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное . Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%. Мы круглые сутки находимся на связи с туроператорами, с нашими общественными объединениями, с авиакомпаниями, сегодня необходимо координировать наши действия. Я уверена, что мир поборет коронавирус, я с нетерпением жду, когда люди снова смогут свободно путешествовать.

Зарина Догузова, глава Ростуризма, на открытии выставки “Интурмаркет” в Москве.

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