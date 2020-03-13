Валентина Терешкова: Россияне помнят, какой Путин принял страну, и потому просили: «Сохраните нам Владимира Владимировича!»

В пятницу депутат Госдумы Валентина Терешкова отправилась в свою родную Ярославскую область, где встретилась с приехавшим туда премьером Михаилом Мишустиным.

Терешкова поучаствовала в совещании по развитию малых городов. А после этого согласилась ответить журналистам на вопросы о своем предложении в поправке к Конституции позволить идти на новые президентские выборы Владимиру Путину.

- Когда я была включена в рабочую группу, мы очень много предложенных поправок в Конституцию рассмотрели. Все встречи с избирателями начинались с того, что «вы нам пожалуйста сохраните Владимира Владимировича! Люди помнят, в каком состоянии он принял нашу страну. И все, как один говорили: «Мы сейчас спокойны за будущее наших детей, но нам нужен Владимир Владимирович!», - рассказала Терешкова журналистам.

Она заметила, что «не могла сидеть и терпеть».

- Я сказала: «дайте мне слово, я хочу сказать. Потому что 2024-й год скоро, время идет очень быстро, и я озвучила просьбы людей, а их много. Я получаю огромную почту. И каждое письмо начинается со слов «спасибо, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича», - рассказала Терешкова.