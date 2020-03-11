2020-03-11T10:40:48+03:00
Политика

Терешкова - о своём предложении дать возможность Путину ещё раз избираться в президенты: Меня об этом просили не политические круги, а простые люди

Об этом первая в мире женщина-космонавт и депутат Госдумы рассказала нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Основной ЗаконВалентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок в Основной ЗаконФото: REUTERS
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Во вторник, 10 марта, на заседании Госдумы депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

- Зачем городить искусственные конструкции, надо все честно, открыто предусмотреть, - сказала Валентина Владимировна. - Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или - если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, - заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией.

По словам Терешковой, возможность для Владимира Путина остаться на президентском посту - это «стабилизирующий фактор» для страны, который «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию».

Я позвонил самой Терешковой. Вот наш разговор...

- Доброе утро! Валентина Владимировна, вы знаете, у меня какая мысль возникла, когда я ваше выступление в Госдуме слушал, что вы выражали мнение не только каких-то политических кругов...

Валентина Терешкова - о своём предложении дать возможность Владимиру Путину ещё раз избираться в президенты: «Меня об этом просили не политические круги, а простые люди»

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- Да каких политических кругов?! Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!

Вот, кстати, как на это предложение отреагировал в тот же день, выступая в Думе, Путин: "Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов и только если граждане поддержат данное предложение и скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля - в принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии - если Конституционный суд даст заключение, что такая поправка не противоречит принципам Основного Закона".

- Валентина Владимировна, как вы думаете - Конституционный суд одобрит ваше предложение, - спросил я у Терешковой.

- Ну, ты задаёшь такие вопросы… - ответила на это депутат. - А ты как считаешь?

- Думаю, что - да...

- Почему же тогда спрашиваешь?

- Люди спрашивают...

Валентина Терешкова - о предложенных ей поправках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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