«Не хочу быть очагом коронавируса»: Киркоров перенес прибалтийский тур

Еще неделю назад Филипп Киркоров шутил в разговоре с «КП» на тему коронавируса, когда мы спрашивали у артиста, мол, могут ли отменить «Евровидение» из-за этой бациллы.

— Запускаю правильный сигнал в космос, обращаю в шутку коронавирус. Просто не хочу, чтобы какие-то серьезные последствия будоражили мир, — говорил народныи артист.

А сегодня стало известно, что из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса Киркоров переносит тур по Прибалтике.

— Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рекомендации правительства Эстонии, Латвии и Литвы о безопасности и здоровье людей, я принял непростое решение перенести концерты в Прибалтике, — обратился к своим фанам в Инстаграме Киркоров. — Не хочу быть очагом распространения коронавируса, учитывая, что ожидались аншлаги, а это значит — большое скопление людей.

Моя задача — обезопасить своих зрителей. Дорогие поклонники, держитесь, берегите себя. Я не могу рисковать вашим здоровьем. Все в ожидании, когда ситуация стабилизируется и появится позитивный тренд, чтобы встретиться с вами. Мы скоро увидимся, сохраняйте новые даты:

3 / 10 / 2020 Таллин, Эстония 4 / 10 / 2020 Рига, Латвия

5 / 10 / 2020 Шауляй, Литва

6 / 10 / 2020 Вильнюс, Литва 8 / 10 / 2020 Клайпеда, Литва

Все приобретенные билеты действительны.