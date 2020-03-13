Моделирование показало сроки окончания пандемии коронавируса

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года. Об этом сообщил «Интерфаксу» Александр Шестопалов, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины.

- В Китае, где началось распространение Covid-19, пик заболеваемости был пройден уже 2 февраля, - поясняет ученый. - А судя по статистике смертности и заболеваемости новый вирус в 10 - 15 раз менее патогенный, чем его предшественники - коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии SARS (2002 - 2003) и ближневосточного респираторного синдрома (2012 - 2015). За все время распространения Covid-19 в мире умерло около 5 тысяч пациентов. Для сравнения примерно столько же человек умирает от туберкулеза каждый день. А от гриппа только в США в этом году скончалось 75 тысяч человек.

Ученый считает, что в ситуации с новым вирусом примерно 50 процентов паники и только 50 процентов реальной угрозы.

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