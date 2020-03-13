2020-03-13T16:48:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Моделирование показало сроки окончания пандемии коронавируса

К такому выводу пришли специалисты федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины [видео]
Ярослав КОРОБАТОВ
Поделиться:
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российские ученые считают, что ситуация с распространением коронавируса затихнет к июню - июлю этого года. Об этом сообщил «Интерфаксу» Александр Шестопалов, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины.

- В Китае, где началось распространение Covid-19, пик заболеваемости был пройден уже 2 февраля, - поясняет ученый. - А судя по статистике смертности и заболеваемости новый вирус в 10 - 15 раз менее патогенный, чем его предшественники - коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии SARS (2002 - 2003) и ближневосточного респираторного синдрома (2012 - 2015). За все время распространения Covid-19 в мире умерло около 5 тысяч пациентов. Для сравнения примерно столько же человек умирает от туберкулеза каждый день. А от гриппа только в США в этом году скончалось 75 тысяч человек.

Ученый считает, что в ситуации с новым вирусом примерно 50 процентов паники и только 50 процентов реальной угрозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему коронавирус с особой силой ударил по Италии и какая судьба ждет другие страны Евросоюза

- Франция, Германия и Испания отстают от Италии на 9 - 10 дней. Великобритания и США - на 13 - 16 дней. Это дает шанс местной медицине избежать роста заболеваний, - такие прогнозы появились в Интернет-сообществах, где вовсю продолжают обсуждать пандемию коронавирусной инфекции. Что значит «отставание» и как его вычисляют? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поступило анонимное сообщение о «минировании» самолета рейса Москва-Челябинск
Внук Мухаммеда Али признался за кого будет болеть в схватке Нурмагомедов – Макгрегор
Клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников Евровидения
«Горячая линия» по коронавирусу в Москве: 13 тысяч звонков, 5 тысяч выданных больничных листов
Конфискованные у коррупционеров деньги идут на выплату страховых пенсий
ЦБ облегчил банкам выдачу валютных кредитов производителям лекарств
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве эвакуируют Басманный суд и торговый центр "Мега"
Турция и Россия начнут патрулировать сирийскую трассу М-4 с 15 марта
Депутаты предложили создать новые кризисные центры для женщин
Минздрав РФ рассказал о состоянии зараженных коронавирусом
В Греции отменили эстафету Олимпийского огня из-за распространения коронавируса
В России выписали восьмерых пациентов с коронавирусом