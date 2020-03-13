Почему коронавирус с особой силой ударил по Италии и какая судьба ждет другие страны Евросоюза

- Франция, Германия и Испания отстают от Италии на 9 - 10 дней. Великобритания и США - на 13 - 16 дней. Это дает шанс местной медицине избежать роста заболеваний, - такие прогнозы появились в Интернет-сообществах, где вовсю продолжают обсуждать пандемию коронавирусной инфекции. Что значит «отставание» и как его вычисляют? Оправданны ли надежды затормозить COVID-2019 в странах Евросоюза, где распространение вируса еще не стало таким массовым, как в Италии? Эти вопросы мы задали эксперту по международному здравоохранению, кандидату медицинских наук Николаю Крючкову.

- Сроки, на которые другие страны Евросоюза «отстают» от Италии, рассчитываются на основе динамики ежедневной заболеваемости, - поясняет специалист. - Исходя из количества заболевших на 10 тысяч населения, строятся графики и прогнозы. Эпидемиологи смотрят, какой уровень заболеваемости в той или иной стране сейчас и сопоставляют с тем, сколько дней назад подобная ситуация была в Италии.

Однако достоверность такой оценки зависит от ряда факторов. Важнейшую, можно даже сказать определяющую роль играют особенности диагностики COVID-2019. Так, Южная Корея стала лидером в борьбе с коронавирусом, быстро наладив мощности для тестирования теперь уже около 20 тысяч человек каждый день. Заболевших тут же изолируют, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. За счет масштабной диагностики Республика Корея, с одной стороны, вышла на первые места по количеству больных, а с другой стала образцом эффективного противодействия инфекции. Летальность там сейчас одна из самых низких в мире – менее 1%! Как за счёт эффективных противоэпидемических мероприятий, так и в связи с тем, что удаётся выявлять множество несмертельных случаев легкого течения инфекции.

А вот, скажем, США показали обратный пример. Первые случаи завоза коронавируса там появились в конце января, примерно в те же дни, что и в Южной Корее. Но с диагностическими тестами возникла серьезная проблема. Они были в дефиците, затем выяснилось, что заметная их часть оказалась дефектной. Американские власти уже заверили, что активно принимают меры по увеличению количества и доступности наборов для диагностики COVID-2019. Однако многие эксперты склоняются к тому, что США серьезно запоздали. Скорее всего, люди с недиагностированной инфекцией успели разъехаться по стране и широко распространить вирус.

ПОЧЕМУ ТАК ПОЛЫХНУЛО В ИТАЛИИ?

- Италия оказалась в столь тяжелой ситуации по нескольким причинам, - продолжает эксперт. - Эта страна приняла на себя удар одной из первых в Евросоюзе. И явно была не готова к такому развитию событий. К тому же она известна высокой ожидаемой продолжительностью жизни – там живет относительно много людей старшего возраста, а по ним вирус бьет сильнее всего. Болезнь протекает в тяжелой форме, нужно госпитализировать большое число пациентов. Мощности здравоохранения на это не были рассчитаны, не хватало (да и сейчас в дефиците) больничных коек, оборудования, препаратов, медперсонала.

Плюс к прочему в Италии, по некоторым данным, одна из самых многочисленных в ЕС китайских диаспор. И более 5 миллионов туристов из Китая ежегодно посещают эту европейскую страну. Возможно, потому-то первые и более многочисленные случаи завоза инфекции пришлись на Италию. Ну и, возвращаясь к диагностике коронавирусной инфекции, здесь она была далеко не такой масштабной и эффективной, как в Южной Корее. А меры карантина долгое время соблюдались и контролировались слабо.

РОСТА ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЕВРОСОЮЗЕ НЕ ИЗБЕЖАТЬ

- Что может ожидать Францию, Испанию и Германию? У них есть шанс избежать ситуации, подобной итальянской?

- При прочих равных (возраст населения, состояние системы здравоохранения) в более выигрышном положении оказываются страны, куда, во-первых, инфекция попала позже. И, во-вторых, где власти сумели быстро среагировать: организовать диагностику, карантин, подготовить больницы и медперсонал. Учитывая эти факторы, можно предположить, что во Франции и Испании, с большой вероятностью, ситуация будет незначительно отличаться от Италии. В Германии, где традиционно к организации мероприятий подходят строже, эпидемия будет несколько менее масштабной.

Однако избежать стремительного роста заболеваемости ни в одной из этих стран уже не удастся, считает эксперт. Распространение инфекции, по-видимому, выйдет на пределы отдельных районов, очагов, кластеров, и коронавирус может распространиться по всей территории ЕС. Важно предпринять меры, замедляющие эпидемию, чтобы системы здравоохранения справились с гигантской нагрузкой, подчеркивает Николай Крючков.

В ТЕМУ

Меры, которые Всемирная организация здравоохранения считает наиболее эффективными для противодействия коронавирусу

Для стран, где идет неконтролируемое распространение инфекции:

- отмена любых общественных мероприятий;

- ограничение мобильности населения;

- закрытие международных и межрегиональных направлений пассажирских перевозок;

- перевод работы медицинских учреждений и всех экстренных служб в особый режим.

Для остальных стран:

- ограничение посещения общественных мероприятий и мест скопления людей;

- ограничение поездок в страны с повышенным риском заражения COVID-2019;

- тщательное и частое мытье рук;

- соблюдение дистанции в общественных местах (не менее 1 метра).

Ношение медицинских масок рекомендуется больным и тем, кто ухаживает за ними (членам семьи, медперсоналу). В странах с неконтролируемым распространением инфекции эта мера может применяться повсеместно, поскольку предполагается, что зараженным может быть любой.

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