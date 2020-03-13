Тина Канделаки: Вместо отмененных из-за коронавируса турниров «Матч-ТВ» покажет программы собственного производства

Коронавирус ударил по спортивному ТВ. Почти все крупные международные турниры и национальные чемпионаты отменены, и это несомненно скажется на рейтингах и на рекламных доходах. «КП» спросила у генерального продюсера «Матч-ТВ» Тины Канделаки, как российские каналы будут выходить из положения.

- Почти все глобальные спортивные соревнования перерваны как минимум до начала апреля. Лига чемпионов, Лига Европы, Бундеслига, Серия А, Ла Лига, все приостановлено… Трансляции этих матчей составляют немалую часть эфирного времени «Матч-ТВ». Что будет показывать ваши каналы взамен?

- У нас большое количество программ собственного производства. Цикл «Жизнь после спорта», «Ярушин хоккей шоу», «Футбольное столетие», и много другого спортивного контента, который развивали с самого начала появления канала «Матч-ТВ». Плюс продолжают работать наши студийные программы. Так что при наличии архива матчей и околоспортивного контента мы удовлетворим спрос наших зрителей. Болельщики, не волнуйтесь, будет что смотреть по телевизору.

- Как-то компенсировать болельщикам отсутствие трансляцией планируете?

- Вчера было принято решение, что владельцы абонементов на матчи РПЛ получают бесплатный доступ к просмотру канала «Матч-Премьер». Получилось так, что всвязи с ограничением в Москве по зрителям до 5000 человек самая лояльная часть болельщиков вынуждена частично или полностью отказаться от посещения игр своих команд. Так что канал «Матч-Премьер», Российская Премьер-лига и столичные клубы решили распространить среди владельцев абонементов промокоды для бесплатной подписки на один месяц.

- Как можно получить эти промокоды?

- О порядке передачи промокодов мы объявим на информационных ресурсах вещателя, или на сайтах клубов и Премьер-лиги. Следите за информацией, ребята! И я уверена, что все трудности носят временный характер, так что главное не болейте, берегите себя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые спортивные жертвы короновируса: Лига чемпионов, Лига Европы, «Формула-1», НБА, НХЛ

Эпидемия продолжает убивать спортивные турниры. Жертвами коронавируса стали футбольные еврокубки, а так же лидеры индустрии в США и Королевский гонки – «Формула-1». Еще несколько дней, и спорт совсем исчезнет из телевизоров. (подробности)