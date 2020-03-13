Новые спортивные жертвы короновируса: Лига чемпионов, Лига Европы, «Формула-1», НБА, НХЛ

Эпидемия Covin 19 продолжает убивать спортивные турниры. Жертвами коронавируса стали футбольные еврокубки, а так же лидеры индустрии в США и Королевский гонки – «Формула-1». Еще несколько дней, и спорт совсем исчезнет из телевизоров.

Лига чемпионов, Лига Европы: что с ними будет?

УЕФА не выдержал давления, и объявил, что на следующей неделе не состоятся все запланированные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Никто сейчас не знает, будет ли вообще доиграны эти турниры, и будет ли вручен Кубок чемпионов и Кубок УЕФА в конце сезона.

В футбольных кругах обсуждают разные варианты завершения. Например, сыграть плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы не из двух матчей по схеме «дома – в гостях», а из одного на нейтральном поле. Так же возможно продлить сезон на месяц – до конца июня. Но тогда встает вопрос, что делать с Евро-2020 открытие которого намечено на 12 июня.

Что делать с матчами сборных? Клубы ведь не отпустят игроков

УЕФА надо еще решить, что станется с играми национальных команд. Напомним, что в конце марта сборная России должна провести два контрольных матча – со Швецией в Стокгольме и с Молдавией в Кишиневе. На 26 марта и 31 марта намечены и рад других товарищеских игр, а так же встречи плей-офф Лиги Наций, в которых должны определится 4 участника Евро-2020.

Что делать с этими играми? Матчи юношеских и молодежных сборных УЕФА уже отменил. По идее то же самое он должен сделать и национальными сборными. Хотя бы потому, что сейчас многие топ-клубы не отпустят туда своих дорогостоящих игроков через кучу аэропортов и пересадок.

Многое решится 17 марта

Окончательные решения по сезону УЕФА должен принять 17 марта. На этот день назначена видеоконференция со участием всех 55 стран, входящих в Европейский футбольный союз. Ожидается, что там объявят о переносе Евро-2020 на следующий год.

Если глава УЕФА Александер Чеферин решится на этот шаг, будет более-менее понятно, что делать с еврокубками и национальными чемпионатами. В прежнем календаре все они должны закончится не позже 30 мая, чтобы ведущие игроки успели подготовится к играм в сборных на Чемпионате Европы. Если же Евро-2020 превратится в Евро-2021, то у футбольных клубов высвободится целый июнь, когда они смогут доиграть все свои перенесенные матчи.

Гран-при "Формулы-1" в Австралии был отменен после того, как команду "Макларен" отправили на карантин.Фото: REUTERS

ЧТО ЕЩЕ ОТМЕНИЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

«Формула-1». Сезон должен был стартовать в Австралии в этот уикенд. Все команды примчались в Мельбурн, и уже там часть из них подняли бучу. Главным зачинщиком стал «Макларен» - 15 человек из команды оказались на карантине, и она отказалась выходить на старт. К ней присоединились «Феррари», «Рено» и «Альфа-Ромео», и Гран-при Австралии-2020 закрыли. Владельцы «Формулы-1» в шоке: потери исчисляются сотнями миллионов долларов. Но все равно перекраивают календарь. Видимо, первой в сезоне станет гонка в Баку 7 июня. Ходят устойчивые слухи, что Гран-при Байхрейна, Испании и Монако вычеркнут из расписания на 2020 года, а гонки в Нидерландах, Китае и Вьетнаме распихают в конец сезона. Таким образом будет не 22, а всего 18 этапов.

НХЛ. Александр Овечкин и К - в незапланированном отпуске. НХЛ приостановила сезон на неопределенный срок, и вместе с ней замерла и безумная бомбардирская гонка самого Ови. Сейчас говорят о том, что даже матчи за Кубок Стэнли могут отменить. Или сократить серии плей-офф, которые традиционно проводятся до четырех побед.

НБА. Та же ситуация в НБА. У Национальной баскетбольной лиги нет пока четкого плана, когда можно будет возобновить чемпионат и как лучше это сделать.

Баскетбольная Евролига. Главный баскетбольный турнир Европы, где Россиию представляют ЦСКА, подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит», тоже взял паузу на неопределенный срок. Планов, как продолжать сезон, еще нет.

Бундеслига. Футбольный чемпионат Германии сыграет в эти выходные тур при закрытых трибунах и тоже перервется как минимум до 2 апреля.

КАКИЕ ТУРНИРЫ ОСТАЛИСЬ

Российская Премьер-лига. Наступили те времена, когда РПЛ стала едва ли не главной футбольной лигой мира. Матчи в Москве можно проводить6 если на них будет не более 5000 зрителей, и клубы по-разному решают эту проблему. ЦСКА, например, проводит жеребьевку среди обладателей абонементов.

КХЛ. Где-то при закрытых трибунах, где-то с ограниченным количеством зрителей, но клубы КХЛ твердо намерены доиграть плей-офф и определить обладателя Кубка Гагарина.

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