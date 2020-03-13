Чем победить коварный вирус: Мыло, спирт или зеленка?

Врачи и Всемирная организация здравоохранения регулярно напоминают нам, что чистые руки – залог здоровья и не только в ситуации с распространением коронавируса. Но как добиться этой чистоты? Может, в случае с коронавирусом лучше перестраховаться и вдарить по зловредной инфекцией чем-то посильнее обычного мыла? В интернете граждане делятся советами: промывать руки спиртом, мирамистином, перекисью водорода, даже зеленкой. Помогут ли эти рецепты, спросили мы у экспертов.

Павел Ворожейкин, врач дерматовенеролог Пироговского Центра (консультативно-диагностический центр "Арбатский") прокомментировал нам самые изощренные способы борьбы с вирусом:

- На коже каждого человека есть водно-липидная мантия. Это собственное кожное сало и кожный пот, которые образуют своеобразную оболочку, покрывающую все тело и защищающую нас от пересыхания и, что важно, от болезнетворных бактерий. Если человек будет часто смывать этот барьер высокоагрессивными средствами, ничего хорошего. Ему по меньшей мере грозит дерматит. Важно не только насколько вы правильно намыливаете и трете ладони, важно и то, чем моете.

Я бы рекомендовал выбирать твердое мыло с нейтральным Ph (как правило, это Ph 5.5). Ищите мыло гипоаллергенное и с маркировкой возрастной категории 0+. Гидроактивные (гидрофильные) масла, которые смывают загрязнения и добавляют увлажнение в кожу, при угрозе коронавируса и повышенной заболеваемости гриппом использовать не совсем разумно.

- А может, вдарить по вирусам мирамистином/хлоргексидином?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

- Представим себе такую крайне подозрительную ситуацию. Один человек стоял и кашлял в общественном транспорте, закрывал свое лицо рукой, а потом этой же рукой брался за поручень. Ну и вы после всего этого тоже дотронулись до поручня и вляпались, так сказать, в продукты жизнедеятельности другого человека. Вот в таком случае обработка рук Мирамистином или Хлоргексидином оправдана. Это медикаментозные средства, не профилактические, часто использовать их для дезинфекции рук не стоит.

- Что скажите про использование гелей с высоким содержанием спирта? Или вот водкой люди руки протирают...

- Спирт в низких концентрациях, ниже 70%, не убивает вирусы, но вот если часто тереть им кожу, ее можно пересушить. Мы – врачи - уже сталкиваемся с такими пациентами на приеме. А пересушенная, лишенная защитного жирового слоя кожа хуже справляется с функцией барьера для инфекции. Так что, мойте руки с мылом с нейтральным Ph после улицы, не забывайте пользоваться увлажняющими кремами и будьте спокойны.

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