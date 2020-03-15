Лейкемия у Олега Тинькова: почему бизнесменов и политиков часто настигает рак

«Веду тяжбу с главным врагом»

- У меня диагностирована острая форма лейкемии. Поставили диагноз в октябре (2019 года. - Ред.), я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, - такое признание сделал в начале марта известный бизнесмен, миллиардер Олег Тиньков. В США сейчас идет судебный процесс, связанный с налоговыми претензиями к банкиру - «по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», пояснил предприниматель.

Тиньков родился в 1967 году в Кемеровской области. Учился в Ленинградском горном институте. В начале 1990-х занялся торговлей, владел несколькими сетями магазинов, потом - компанией по производству пельменей и пивоварней. В 2006 году основал банк своего имени, стал одним из богатейших людей в России, входит в список самых состоятельных людей мира. И вот - битва за жизнь с «главным врагом», раком. С этой болезнью-убийцей сталкивались и многие другие крупные бизнесмены, известные политики. Возможно, у них есть что-то общее, повышающее риск развития опухолей? Публичные люди всегда на виду, власть и большие деньги - это, как говорят, большая ответственность. А вместе с ней и повышенный стресс.

Спасение - пересадка костного мозга

- Сейчас известно очень большое количество разновидностей лейкозов (это онкологические заболевания крови. - Ред), - рассказывает врач-онколог международного биомедицинского холдинга «Атлас», член Европейского общества онкологов (ESMO) и Американского общества онкологов (ASCO) Дмитрий Олькин. - При хроническом лейкозе человек может наблюдаться у врачей и время от времени проходить курсы относительно слабой химиотерапии. А вот при острой форме заболевания, как правило, требуется пересадка костного мозга. Если пациент ее успешно переносит, может наступить долгая ремиссия.

- Олегу Тинькову 53 года, какие могут быть прогнозы в таком возрасте?

- Тут дело даже не в возрасте, а в диагнозе, конкретном виде лейкоза. Эта информация не сообщается в силу врачебной тайны. Также важно общее состояние организма, сопутствующие болезни. От этого будет зависеть успех трансплантации костного мозга и дальнейшей реабилитации.

Стресс - убийца?

- Какую роль в заболеваемости раком играют стрессы, которые, как считается, у публичных людей сильнее, чем у простых смертных?

- На самом деле нет крупных клинических исследований, которые однозначно подтвердили бы, что стресс провоцирует онкологические заболевания. В то же время наблюдения, медицинская практика показывают, что тяжелые и длительные стрессы в целом негативно влияют на иммунную систему. Из-за этого могут начинаться или обостряться хронические заболевания, снижается устойчивость к инфекциям. И уже на таком фоне растет риск развития злокачественных опухолей.

- Значит, политики и крупные бизнесмены в конечном счете действительно больше рискуют?

- С точки зрения развития рака - точно нет. Статистические данные всех стран мира четко показывают: уровень онкозаболеваемости у этого круга людей ничуть не выше, чем у всех остальных. Зато излечиваемость и выживаемость могут быть лучше - элементарно за счет доступа к более качественной медицине, самым передовым, в том числе новейшим и дорогостоящим методам лечения.

Просто известные персоны на слуху, на виду, попадают в новости - именно по этой причине может казаться, что они заболевают раком чаще, поясняет врач.

- Но как же постоянные стрессы, повышенный уровень ответственности у публичных личностей?

- В действительности все зависит не от должности, объема власти, денег или ответственности, а от самого человека. Для кого-то опоздание на электричку и на работу с риском ее потерять может быть гораздо большим стрессом, чем для иного банкира потеря всех активов.

КСТАТИ

Подверженность стрессам зависит от генетики

- Стресс реально толкает нас по пути к старению, развитию хронических заболеваний, включая рак, - говорит руководитель Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма Школы системной биологии (США) Анча Баранова. - Конечно, это выглядит не так, что сегодня вас обидели, случилось что-то ужасное, а завтра или через месяц вырастет опухоль. Но если у вас в течение 15 - 20 лет было нервное перенапряжение каждый день, то вероятность развития рака повышается. Насколько — пока мы не можем точно сказать. В некоторой степени это зависит от вашего генотипа: стрессоустойчивый он или стрессочувствительный. В первом случае неприятности воспринимаются проще, и стрессы оказывают меньше вредного влияния. Людям со вторым генотипом тяжелее и нужно особенно усердно стараться избегать стрессов.

В ТЕМУ

Кто еще из публичных людей боролся с «болезнью века»

- Раиса Горбачева.

22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН обнаружили у первой леди СССР заболевание из той же группы, что и у Олега Тинькова, острую форму лейкемии (напомним, сейчас известно много разновидностей этой болезни). 26 июля пациентку привезли в Германию, к одному из ведущих онкологов и гематологов Европы профессору Томасу Бюхнеру. Лечение продолжалось около двух месяцев, но спасти больную не удалось. 20 сентября 1999 Раиса Горбачева скончалась. «Если быть до конца честным, вероятность благополучного исхода была невысока», — признался позднее лечащий врач профессор Бюхнер. По его словам, вначале пациентке была назначена химиотерапия, после которой врачи надеялись сделать пересадку костного мозга. Донором должна была стать Людмила Титаренко, родная сестра Горбачевой. Однако химиотерапия сильно бьет по иммунитету, и увеличивается риск инфицирования. «У Раисы Горбачевой оказался именно такой случай. Одно время она резко пошла на поправку, и мы надеялись, что вскоре можно будет провести спасительную операцию. Но внезапно ей стало хуже — впала в кому. Она умерла, так и не придя в сознание», - сообщил Бюхнер.

Некоторые врачи-онкологи высказали предположение, что причиной болезни могло стать радиоактивное облучение, полученное Горбачевой во время посещения Чернобыльской АЭС вскоре после катастрофы 1986 года.

- Стив Джобс.

Знаменитому предпринимателю, основателю компании Apple в 2003 году поставили диагноз «рак поджелудочной железы». В 2004 году ему провели операцию по удалению опухоли. В 2009 году стало известно о рецидиве болезни и серьезном ухудшении. В апреле этого года Джобсу сделали пересадку печени из-за обнаруженных в ней метастазов. В 2011 году Джобсу снова стало заметно хуже, ему уже требовалась инвалидная коляска. 5 октября 2011 года компьютерный гений скончался.

Стив Джобс боролся с раком поджелудочной железы более 8 лет. При том, что сегодня этот вид болезни входит в число наиболее трудно излечимых.

- Иосиф Кобзон.

Легендарный артист и общественный деятель более 14 лет боролся с раком мочевого пузыря. В 2005 году он впервые публично сообщил, что тяжело болен. Потом были операции, курсы химиотерапии, лечение в Германии, Италии и в России. «Когда я впервые услышал диагноз – хотите верьте, хотите нет, - у меня ни истерики, ни испуга не было. Я только был очень взволнован тем, как я это сообщу жене Неле. Я боялся ее сильно огорчить», - рассказывал Иосиф Давыдович журналисту «КП» Александру Гамову. «И вот я начал жить после операции. Как работал, так и работаю. Мой блокнот пестрит проблемами, которые решаю каждый день.»

22 июля 2018 года Кобзона госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из клиник Москвы. Спустя шесть дней, 28 июля, он впал в кому. Артист скончался 30 августа, не дожив 12 дней до 81-го дня рождения.