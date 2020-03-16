Владимир Путин о санкциях: Мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же

Вышла очередная серия проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В этом выпуске президент ответил на вопросы о санкциях как стимуле для развития экономики.

Андрей Ванденко

Мы из-за Украины нарвались на санкции.

Владимир Путин

Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же.

Андрей Ванденко

Немало.

Владимир Путин

Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу.

Андрей Ванденко

Но контрсанкции были восприняты как такая, знаете… бомбёжка Воронежа.

Владимир Путин

Чушь это всё. Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас всё время говорили про сельское хозяйство как про чёрную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза.

Мы всегда были покупателями того же зерна, сейчас первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже Соединённые Штаты, Канаду и Австралию. Они больше производят, но больше потребляют. А мы на рынок больше поставляем. Значит, мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам всё. Да, по овощам нужно ещё поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать 25 млрд долларов, в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет. Оружия мы продаём только на 15 млрд. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортёрами. А мы доведём это ещё до большего объёма. И в этом смысле, и с точки зрения развития высокотехнологичных производств импортозамещение, и с точки зрения развития сельского хозяйства…

Ну хорошо это или плохо? Ну, в этом смысле хорошо, это пошло нам на пользу. Другое плохо. Плохо, что это перекашивает всё экономическое мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи.

Андрей Ванденко

Но в Европе 40 стран, а мы одни потеряли.

Владимир Путин

Понимаете, они теряют рабочие места. У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт. По целому ряду обстоятельств. В том числе из-за санкций.