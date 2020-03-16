Владимир Путин: Да плевать на эти санкции, это заставило нас включить мозги

Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, что Россия потеряла и что получила из-за санкций. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

- Мы из-за Украины нарвались на санкции.

- Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 миллиардов, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё. И это идёт нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу.

- Но контрсанкции были восприняты как такая, знаете, бомбёжка Воронежа.

- Чушь это всё. Контрсанкции помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас всё время говорили про сельское хозяйство как про чёрную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза.

Мы всегда были покупателями того же зерна, сейчас первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже Соединённые Штаты, Канаду и Австралию. Они больше производят, но больше потребляют. А мы на рынок больше поставляем. Значит, мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания. По молоку, по мясу птицы и свинины, по основным продуктам всё. Да, по овощам нужно ещё поработать, по говядине надо поработать. Но мы это делаем. И никто не мог себе представить, что мы будем экспортировать 25 миллиардов долларов, в прошлом году. В этом году, по-моему, 24 будет.

Оружия мы продаём только на 15 миллиардов. В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортёрами. А мы доведём это ещё до большего объёма. И в этом смысле, и с точки зрения развития высокотехнологичных производств импортозамещение, и с точки зрения развития сельского хозяйства…

Ну хорошо это или плохо? Ну, в этом смысле хорошо, это пошло нам на пользу. Другое плохо. Плохо, что это перекашивает всё экономическое мировое и европейское пространство. Вот это плохо. И конкуренция, она должна быть естественной, без всяких ограничений внешних. Но дело в том, что наши партнёры ведь тоже теряют примерно столько же. Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам. Они теряют даже более чувствительные вещи.

- Но в Европе 40 стран, а мы одни потеряли.

- Понимаете, они теряют рабочие места. У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли. А они теряют рабочие места. Потому что коренным образом упал импорт. По целому ряду обстоятельств, в том числе из-за санкций.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 14. О санкциях как стимуле для развития экономики .

Полная расшифровка интервью.