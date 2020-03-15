2020-03-15T11:34:21+03:00
Звезды

В Ватикане пасхальные службы продут без верующих из-за коронавируса

Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля
Юлия Кекова
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Папа Римский.Папа Римский.Фото: REUTERS
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Пасхальные службы в Ватикане в этом году пройдут без верующих. Об этом в воскресенье, 15 марта, информирует префектура папского дома.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с нынешней чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих.

Ранее служба печати Святого престола заявляла, что Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника, 10 марта, закрыты для посещения туристами в рамках усиления мер по борьбе с распространением коронавирусом нового типа в государстве.

Все установленные меры будут действовать в Ватикане до 3 апреля, если со стороны властей не поступит иных указаний, пишут РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru писал, что богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться вне зависимости от степени распространения инфекции в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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