Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей

Российско-американский генетик, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова записала подробную видеолекцию о коронавирусной инфекции на своем ютьюб-канале. Совместно с профессором мы подготовили письменную версию с разъяснением самых важных вопросов и советами, которые помогут уберечься от тяжелой формы болезни.

«Рано или поздно это должно было произойти»

Поскольку до сих пор продолжаются споры и разговоры о происхождении нового коронавируса, Анча Баранова первым делом расставляет все точки над i.

- Откуда взялся вирус? Мне придется огорчить любителей конспирологических теорий. Никаких следов умышленных вмешательств кроме естественных природных процессов не найдено.

Коронавирусы известны примерно с 60-х годов прошлого века. Еще в 2013 - 2017 годах в Новосибирске российские и китайские ученые провели совместное исследование среди 1 500 детей. Оказалось, что примерно 0,8% среди всех ОРВИ у детей вызывает человеческий коронавирус.

Что случилось в конце 2019 года? Появился новый коронавирус. Он пришел к нам от животных, и мы точно знаем, от каких: летучих мышей. Это произошло не потому, что кто-то специально делал с ними что-то плохое. А потому, что у нас повсеместно происходит разрушение мест естественного обитания животных. Теперь эти животные близко контактируют с человеком, а такого не должно быть.

От редакции: как рассказал «КП» вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, заражение непосредственно от летучих мышей может произойти, в частности, при посещении пещеры, где живут эти грызуны. Человек может вдохнуть высохшие экскременты, в которых сохраняются вирусные частицы.

- Летучие мыши это очень разнообразная группа мелких млекопитающих, которые имеют великолепную иммунную систему, - продолжает Анча Баранова. - Они могут подолгу сосуществовать с такими вирусами, от которых другие животные давно бы погибли или сильно заболели.

Итак, коронавирус пришел от летучих мышей или от других животных, места обитания которых мы разрушаем. Рано или поздно это должно было произойти.

Брат SARSа

- Новый вирус очень-очень похож на вирус SARS — возбудителя атипичной пневмонии, с которой человечество столкнулось в 2003 году. Новый вирус SARS-CoV-2 (это его правильное название, а COVID — название болезни, которую он вызывает) выглядит не таким «злым», как SARS. У того была летальность 10%, у нынешнего в среднем около 2%, хотя показатели могут сильно различаться у разных групп пациентов (см. ниже).

Новый вирус очень-очень похож на вирус SARS — возбудителя атипичной пневмонииФото: REUTERS

Бушующий сейчас коронавирус SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека тот же самый рецептор, что и вирус SARS. Этот рецептор — он называется ACE2 — очень полезный белок, который помогает нам бороться с разными патофизиологическими процессами (то есть приводящими к нарушению работы организма. - Ред.). В том числе АСЕ2 защищает наши легкие при вирусных инфекциях.

По злой иронии именно этот белок-рецептор и использует коронавирус! При инфицировании человека вирусом nCoV-2019 белок АСЕ2 оказывается «угнанным». И вместо того, чтобы выполнять свою защитную функцию, он становится входными воротами в наши клетки.

Это главное сходство вируса SARS и нового коронавируса. А главное отличие - гораздо более долгий инкубационный период. Если у SARS это было 2 - 3 дня, самое большее - 5 дней, то у nCoV-2019 в среднем инкубационный период 5 дней, но также во многих случаях оказывается 14 дней и даже дольше.

В этом кроется серьезная опасность. Чем дольше инкубационный период, тем больше возможности для распространения вируса. Потому что за 2 недели инфицированные люди много где успевают побывать, разъезжаются по всей стране и за рубеж.

Летальность — от 2 до 15%

- Как я уже сказала, в среднем новый коронавирус вызывает гибель больных в 2% случаев, - продолжает Анча Баранова. - При этом некоторые люди болеют легко - переносят COVID как обычную простуду. Другие болеют тяжело, попадают в госпиталь. И вот у тех, кто попадает в больницу из-за тяжести состояния, летальность, к сожалению, составляет около 15%.

Поэтому наша задача - не допустить, чтобы ситуация у нас и наших близких дошла до стадии, когда состояние станет настолько тяжелым, что понадобится госпитализация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766565" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

Важно знать, кто находится в группе повышенного риска.

Чем дольше инкубационный период, тем больше возможности для распространения вирусаФото: REUTERS

Прежде всего - курильщики. У них функция легких изначально подорвана, поскольку часто наблюдается та или иная степень хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Если к этому мы даем дополнительную нагрузку в виде коронавируса, то с большей вероятностью можно ожидать полного коллапса легких и смерти. Пример этого мы видим в Китае. Там статистика показывает, что новая болезнь убивает мужчин почти в 2 раза чаще, чем женщин: 4,7% против 2,8%. Связано это в первую очередь с тем, что среди мужчин намного больше курильщиков. В Китае курение распространено больше чем в России и намного больше, чем в Европе. Причем, в Китае мужчин курит намного больше, чем женщин.

В целом вирусная нагрузка наиболее опасна для тех, у кого есть патологии сердца и сосудов. Наблюдения за прошедшие месяцы позволили определить риск смертности в зависимости от заболеваний.

- люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, аритмия и др.) - смертность повышается до 13,2%;

- неконтролируемый диабет (с повышенным уровнем глюкозы в крови) - смертность 9,2%;

- неконтролируемая гипертония (люди с повышенным давлением) - смертность 8,4%;

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766476" frameborder="0"></iframe> Шварценеггер моет руки 50 раз в день.Терминатор показал своему пёселю, как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом

- люди с хроническими респираторными заболеваниями (хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких и др.) - смертность 8%;

- люди с онкологическими заболеваниями (сопровождаются ослаблением иммунитета) - смертность 7,6%.

Эти цифры, сообщенные китайскими медиками, конечно же, весьма предварительные. По Италии и другим европейским странам данные отличаются, но тренды остаются теми же.

Что объединяет все эти группы (кроме онкологических пациентов)?

У всех этих людей повышено давление. При повышенном давлении повышается выработка белка АСЕ2, который, как мы уже сказали, служит рецептором для SARS-CoV-2. Коронавирус получает возможность распространяться по тканям человека более быстро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Вывод такой: нам нужно оберегать и беспокоиться в первую очередь за домочадцев старшего возраста, родителей. Потому что с возрастом количество хронических заболеваний увеличивается, они протекают тяжело.