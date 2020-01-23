2020-01-23T15:37:47+03:00
В мире

Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами

Этот «деликатес» особенно популярен в городе Ухань
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае закрыли два города из-за вирусаВ Китае закрыли два города из-за вирусаФото: REUTERS
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Ученые продолжают искать источник распространения коронавируса, который погубил в Китае уже 17 человек. Пневмония вирусного происхождения официально подтверждена у более, чем 600 человек. Медики доказали, что вирус передается от человека к человеку, но изначально распространился, по основной версии, от животного к человеку.

Коронавирус это «смесь» двух ранее существовавших вирусов. Смертельный штамм имеет общего предка с вирусом, обнаруженным только у фруктовых летучих мышей. Как сообщает The Mirror, возможно, первые случаи заражения произошли у китайцев, употреблявших в пищу суп из летучих мышей. Это блюдо продают на рынках, особенно популярно оно в городе Ухань, где и произошла вспышка заболевания. Рынок закрыли решением властей.

Сразу два китайских города закрыты - общественный транспорт не ввозит и не вывозит пассажиров, автомобильные дороги из-за вируса перекрыли полицейские.

- Вирус распространился в Таиланд, Тайвань, Японию и США, - сообщает The Sun. - Британские эксперты считают, что вирус уже может быть в Великобритании. Предыдущие смертельные вспышки атипичной пневмонии и лихорадки Эрига произошли от летающих млекопитающих.

Атипичная пневмония погубила около 650 человек. Заболевание принадлежит к тому же семейству вирусов, что и коронавирус.

Не все ученые единогласно выступают за версию с летучими мышами. В издании Sciencealert утверждают, что источником могли быть змеи.

Китайский коронавирус мог распространиться через суп с летучими мышами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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