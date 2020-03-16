Дочь Любови Успенской: «Маму не люблю… За мной пытаются следить!»

Недавний скандал известной певицы Любови Успенской с ее дочерью, закончился тем, что Татьяна Плаксина из шикарного особняка звезды шансона в Подмосковье улетела в Америку. В Лос-Анджелесе живет отец Татьяны. 66-летняя Успенская выступала на ток-шоу с рассказами о том, что спасала дочь. А ее единственная 30-летняя дочь Таня утверждает, что мать лишала ее самостоятельности, принуждала к лечению в клинике.

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов отправился в Лос-Анджелесе брать интервью у Татьяны. Два выпуска программы «Пусть говорят» с интервью Плаксиной покажут вечером 16 и 17 марта на Первом канале. В студии собрались коллеги Успенской – они отстаивали правду матери и обсуждали интервью Плаксиной. Эксперты спорили, наблюдая за записью интервью с Татьяной: употребляет или нет она сейчас запрещенные вещества.

Дмитрий Борисов считает, что Татьяна сейчас в хорошей форме. Ранее многие, основываясь на видео из соцсетей сделали вывод, что с дочкой Успенской «что-то не то». Сама Успенская считает себе не виноватой в конфликте, так как спасала дочь: «Не чувствую свою вину, да я супер-мать – я ни в чем ей не отказывала, я жила ею. Это было мое вдохновение…»

Приводим яркие цитаты из интервью Татьяны Плаксиной Дмитрию Борисову.

Дочь Успенской утверждает: мама никто не слушала ее песни, не интересовалась ее творчеством, Татьяна себя неловко чувствует на фоне яркой матери.

Татьяна заявила о вранье помощницы по хозяйству, которая живет в доме Успенской: «Я уехала, занимаюсь своей жизнью, творчеством, здоровьем. На меня льют грязь. Одна из этих людей гувернантка Люда, которая меня вырастила. Она собирала мой чемодан перед моим отъездом в Лос-Анджелес, складывала свитера для папы, я ей подарила свою картину – в знак примирения. Она у меня просит прощение за то, что она говорила в мой адрес: я больная и меня лечить надо. Улетаю – и тут Людонька на телевидении кричит, что я больная. Человек просто зависит от моей мамы, и не отступает от этой зависимости…»

Плаксина вспомнила об обидах на маму: «До сих пор не понимаю, зачем она рассказала СМИ про мою аварию. Она это со мной не обговорила, она не поставила меня в известность. Просто взяла за моей спиной и всем рассказала пока я была в больнице. Это был очередной удар. Пусть люди узнали бы, когда я не в таком виде, а спустя время, когда я прошла бы реабилитацию… После этого я не могла уже держать свой протест в себе. Меня затыкали, перебивали, мне не давали делать концерты, общаться с людьми. Я вижу, что против меня идет какая-то война. Все закончилось клиниками, куда меня запирали…»

Помимо этого, ведущий программы вместе с Плаксиной изучил выписки из клиники, где три месяца находилась женщина по настоянию своей матери.

«Пытается исцелять окружающих прикосновениями. Это криминально, страшно?» - Плаксина зачитывает фразы из выписки. - Эпизоды оголения в общественных местах: вранье, была босиком». Читает Таня и диагноз при приеме: «Синдром зависимости от каннабиоиодов. Хронический шизофреноподобный психоз, вызванный употреблением каннабиоидов». Это вещества, которые входят в состав некоторых наркотиков. Плаксина дала разрешение озвучить диагнозы и говорит, что их поставили «когда они меня уже закололи…»

Плаксина постоянно в эфире повторяет, как ее не понимала мама: «Мои танцы, моя живопись – все что угодно, чтобы я не делала: как я одевалась, как выглядела – это ее раздражало….» Даже в Америке, по словам Татьяны, люди ее мамы пытаются следить за ней, продолжая читать личные переписки: «Залазают в iCloud»

- Сейчас ты чувствуешь себя в безопасности? – спрашивает Борисов.

- Мне очень хочется думать, что в безопасности. Я живу с этим страхом преследования. Это не проходит так быстро. Конечно, мне по-прежнему бывает страшно.

- К кому обращаешься за помощью, когда плохо?

- К папе. К друзьям. К всевышнему. Есть люди, которые меня поддерживают.

- Маму любишь? — на этот вопрос после долгих раздумий Татьяна ответит отрицательно.

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Семейный скандал королевы шансона с дочерью оказался еще более запутанным, чем казалось изначально. Всего за несколько дней Татьяна успела: 1) поругаться с матерью и уйти из дома, 2) дать скандальное интервью на ТВ и обвинить мать в жестоком обращении, 3) вернуться домой с помощью частных детективов из агентства «Insider77.ru», нанятых Успенской, и попросить прощения, 4) улететь к отцу в США. (подробности)