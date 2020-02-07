«Улетим в Израиль, у меня там дом у моря»: дочь Успенской пытались выкрасть сразу после возвращения к матери

Семейный скандал королевы шансона с дочерью оказался еще более запутанным, чем казалось изначально. Всего за несколько дней Татьяна успела: 1) поругаться с матерью и уйти из дома, 2) дать скандальное интервью на ТВ и обвинить мать в жестоком обращении, 3) вернуться домой с помощью частных детективов, нанятых Успенской, и попросить прощения, 4) улететь к отцу в США.

Однако, те несколько дней, что девушка провела дома до отъезда в Америку, она все равно пыталась сбежать из особняка Успенской.

- Ей писали какие-то «подруги» в Инстаграме, которых, как оказалось, она в глаза не видела! - со слезами на глазах признавалась Любовь Залмановна Андрею Малахову. - И эти незнакомые люди якобы хотели ей помочь просто из жалости. Почему они действительно нуждающихся детей не спасают, зачем им нужна дочь Успенской?

В распоряжении «Комсомолки» оказалась та самая переписка, где «доброжелательница» из Сети уговаривает Татьяну бежать из дома. Нельзя не отметить, как тонко девушка втирается в доверие к Плаксиной, пользуясь ее нестабильным психическим состоянием.

- Танюш, привет! Как у тебя дела? Тебе нужна помощь? Пиши, если что-то нужно, я без каких-либо проблем всегда тебе помогу! - пишет «подруга».

- Держусь, - отвечает Таня. - Я нахожусь в доме у мамы, меня сюда вернули силой, не знаю, что дальше будет. Сижу жду. А вообще нужна, конечно.

Подруга: Я сегодня прилетела в Москву, села ужинать, смотрю новости… я не поверила! Что ты хочешь? Хочешь, поживи у меня. Я правда, в субботу на месяц в Израиль улетаю, можешь со мной. Ты не хочешь жить с мамой?

Таня: Конечно, нет!

П: А как тебя забрать можно? Меня же никто не пустит к тебе. Ты сможешь выйти из дома, а я тебя буду ждать в машине? Прям сейчас могу. Деньги, вещи и т. д. не нужно брать с собой, только документы.

Т: В этом и загвоздка, что я жду, пока мама меня отпустит, и что будет дальше.

П: Она боится за тебя, попробуй поговорить с ней, сказать, что хочешь пожить самостоятельно, успокой ее. Я могу с ней познакомиться, меня многие люди из шоу-бизнеса знают.

Т: Ее нереально успокоить. Если бы я могла с ней поговорить, я бы не появилась на НТВ.

П: Танюш, так можно ждать очень долго, нужно искать выход. Выход есть всегда, нет, только когда человек в гробу лежит. Почему ты мне на написала? У меня тебя бы никто не нашел.

Т: Я не знала, что можно на тебя рассчитывать. Мне даже родные люди не помогали.

П: Не обижайся на них, я могу это понять. Просто знай, что ты не одна в этом мире. Всегда можешь рассчитывать на меня, я от сердца и от души тебе помогу.

Плаксина объясняет «подруге», что уехала бы, но ей предстоит операция на зубы в феврале.

- Если в конце февраля, давай что-нибудь делать, чтобы я смогла тебя забрать и мы улетели в Израиль, у меня там свой дом возле моря, - убеждает Таню собеседница. - Ты восстановишься, а я поработаю. И вместе прилетим на твою операцию.

Дочь Успенской обещает подумать и предупреждает: мол, мать установила ей запрет на выезд за границу - «не знаю, насколько это правда». В ответ девушка обещает решить и эту проблему: «У меня родной брат работает в руководстве ФСБ, я могу узнать, напиши ФИО, дату и место рождения».

К счастью, эту переписку вовремя увидела сама Успенская. Певица позвонила «доброжелательнице» и пригласила ее в дом познакомиться — после этого девушка пропала с концами. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы Татьяна, в свои 30 лет совершенно неприспособленная жить без матери, да еще и в состоянии обострения психического расстройства , попала в руки незнакомых людей. Поэтому, когда девушка улетала в США, ее сопровождали надежные люди.

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