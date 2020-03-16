Татьяна Голикова: В России каждые сутки производится до 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса

К вечеру понедельника число зараженных коронавирусом в нашей стране выросло до 93 человек. При этом 86 больных привезли инфекцию из-за рубежа, а остальные заразились контактным путем, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По всей видимости, речь идет о родных и близких прибывших из-за границы.

В больницах по всей России создан двухнедельный запас лекарств для пациентов с коронавирусом, заверяет координационный совет при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Напомним, Минздрав утвердил методические рекомендации для медперсонала, где поясняется, как и чем лечить таких больных. Противовирусных средств с доказанной эффективностью против новой напасти пока нет, поэтому упор делается на симптоматическое лечение. Людям будут сбивать лихорадку, поддерживать работу легких и другие функции организма.

По словам Голиковой, для оказания медпомощи мобилизованы и готовы в любую минуту включиться в работу порядка 6 тысяч инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. Также при необходимости будут задействовать студентов медицинских вузов и колледжей. Для медиков создан неснижаемый запас средств индивидуальной защиты.