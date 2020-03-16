Финал Национальной премии «Бизнес-Успех» пройдет в онлайн-формате

Финал Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни» состоится в онлайн-формате. 20 марта состоится бесплатный форум для бизнеса, который будет полностью переведен в онлайн-режим. Больше 50 бизнес-спикеров выступят с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды и экспорт в онлайн-режиме. Больше 30 спикеров - это предприниматели с опытом роста компании в 2-5 раз за последние 2-3 года.

Предприниматели – участники конкурса – выступят в основном блоке онлайн-программы по видеосвязи: расскажут о собственном опыте развития бизнеса, выводе компаний из кризиса, маркетинговых инструментах, выходе на экспорт, инновационных продуктах. Жюри просмотрит видеопитчи на удобной digital-платформе, не выходя из дома, оценит предпринимателей по 5 критериям (новизна идеи, перспективность бизнеса, социальная ответственность, потенциал к тиражированию, презентация) и выберет победителей по 10 номинациям.

Темами выступлений станут:

· Как зарабатывать на виртуальной реальности?

· Как из музея сделать прибыльный бизнес.

· Как создать ресторан для гастрономического туризма?

· Как зарегистрировать 20 патентов по всему миру

· Как сделать бизнес на необычных раскрасках для детей

· Как создать детский лагерь по развитию soft skills и зарабатывать 12 млн рублей в год

· Как войти в ТОП-20 самых быстрорастущих интеграторов спутникового мониторинга в мире

· Как открыть технологичный бизнес?

· Как “зелёной” компании попасть со своими лампочками на полки Леруа Мерлен

· + другие темы

Хэдлайнерами онлайн-форума станут Владимир Седов, основатель и генеральный директор ГК Аскона, Герман Гаврилов, основатель сквозной аналитики Roistat , Константин Батанов, эксперт-китаист, кандидат экономических наук, исполнительный директор Инвестиционной площадки "Оазис”, с 20-летним опытом жизни и работы в Китае, в том числе на руководящих должностях, в прошлом - переводчик Владимира Путина, сейчас, доцент высшей школы перевода МГУ, автор бестселлера "Ни хау. Как вести дела с китайскими партнёрами".

Торжественное награждение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» состоится в Москве, но переносится неопределенный срок.

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета Национальной премии «Бизнес-Успех» заявила о необходимости переносить ежегодное мероприятие в онлайн-формат: «Мы понимаем ответственность, с которой мы должны подходить к организации больших деловых мероприятий. Поэтому готовы переносить предпринимательский конкурс и главные выступления в онлайн. У нас больше полутора тысяч зарегистрированных участников. Мы ждем их в онлайне. Участие бесплатное».

Национальная премия «Бизнес-Успех» - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор – Российский экспортный центр. Стратегический партнёр – Федеральная пассажирская компания (РЖД). Официальные спонсоры: Банк ВТБ, Россельхозбанк, официальные партнёры: МСП Банк, Промсвязьбанк, Открытие.

Участие в форуме бесплатное, регистрация обязательна https://bsaward.ru/2020/final/?smi=1

О премии

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 103 межрегиональных форума, которые объединили 70 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2019 году 169 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей. Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.

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