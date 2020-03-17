Переживет ли Байкал 2020 год или станет отравленным морем?

Оказывается, стихийный туризм, тонны мусора и нечистоты в самом знаменитом озере планеты, о чем «Комсомолка» писала в предыдущих репортажах, это еще цветочки. Только представьте, миллионы (!) тонн отравы лежат себе спокойно на самом берегу озера, прямо в нескольких метрах от воды. Это отходы печально знаменитого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Ученые утверждают: если срочно не начать действовать, час икс для экологической катастрофы на Байкале - лето-2020.

Спецкор «Комсомолки» Дины Карпицкая побывала на берегах Байкала и узнала: не сказки ли это?

ЧЕРНЫЕ-ЧЕРНЫЕ БАССЕЙНЫ

Мне страшно обо всем этом писать, но я практически посмотрела в глаза кончине Байкала. 14 гигантских бетонных бассейнов (накопителей), заполненных до краев черной жидкостью общей массой 6,5 миллиона тонн. Их прекрасно видно с квадрокоптера. Это шлам-лигнин, отходы от очистки воды при производстве целлюлозы. Плюс еще страшный резервуар с черным щелоком - 160 000 кубометров. Все это отходы некогда передового целлюлозно-бумажного комбината в городе Байкальск.

Завод по производству целлюлозы построили еще в 1970-х. Про комбинат снимали фильмы, гордились. Самый известный - «У озера».

«Не хотите выпить воды? Она из Байкала, здесь у берега набрали», - спрашивает один из персонажей кино, инженер завода, у члена правительственной комиссии.

Тот морщит нос.

«А я выпью! - заявляет инженер и осушает стакан. - Вода абсолютно чистая».

Была она чистая тогда или это лишь фантазии режиссера Герасимова, но сейчас такую водичку точно никто пробовать не рискнет. БЦБК прекратил свое существование 25 декабря 2013 года. Остановилось производство, перестали функционировать очистные, все проржавело. А оставшаяся отрава медленно стала проникать в озеро.

Озеро Байкал.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но главная опасность сейчас даже не в этом. Примерно раз в 50 лет, по наблюдениям метеорологов, в этом самом месте сходит большой сель. Последний был в 1971 году. Тогда грязевыми потоками в озеро смыло железную дорогу, мосты и все, что было на берегу. Сейчас на пути у стихии - эти самые миллионы тонн отходов...

КЛУБНИЧНЫЕ РЕКИ, ОТРАВЛЕННЫЕ БЕРЕГА

Байкальск - городок с виду милый. Везде - на перекрестках, набережной - бетонные фигурки клубники. Тут особый микроклимат и прекрасно растет эта самая любимая всеми летняя ягода.

- Она сладка-а-ая, такой вкусной я больше нигде не ел, - рассказывал мне иркутянин Олег Борисов. - У нас все в сезон ездят в Байкальск закупаться витаминами. Там все этой клубникой только и живут. Разбили на своих дачных участках целые плантации. И сами сидят вдоль дороги продают. Работы-то в Байкальске теперь мало.

Выживание моногорода после закрытия главного производства - БЦБК - тоже большая проблема. Но гораздо страшнее, что над всей этой клубничной милотой возвышаются гигантские трубы завода. Прямо нависают, отдавая безысходностью и мертвечиной. И сам завод - на сотнях гектаров (если точнее - 780 га) отравленной и замусоренной земли - стоит нетронутый. Пока это не уберут, говорить о каком-то развитии города вообще бессмысленно.

Эх, снести бы это все и засадить клубникой. Так не только я думаю, но и чиновники высоких рангов - лес тут посадить хотят, курорт устроить, овощные фермы. Но все оказалось не так просто. Гигантский механизм БЦБК умирает медленно и уродливо, как и положено монстру...

ТЕРРИТОРИЯ ZERO

Территория завода мне показалась даже больше самого Байкальска. Тут как будто все замерло. Везде зловещая тишина под приветливым иркутским солнцем. Вот центральный вход, площадь перед ним, стенды с фотографиями передовиков... Представляю, как еще недавно тут все бурлило и кипело.

Наверняка пользы от завода было немало. И прибыли. Хотя речь о закрытии шла практически с самого начала. Вредному предприятию не место на берегу Байкала. Но все никак не решались остановить комбинат. После развала СССР БЦБК переходил из одних частных рук в другие. Выжимали остатки прибыли, боялись социального взрыва и смерти моно-города. Но так или иначе, 25 декабря 2013 года с комбината ушел последний сотрудник. Все. А отходы?

Отходы так и остались.

Все это время идут разговоры, что все это надо убрать. Срочно! Но пока ни один литр отравы никуда не делся. Даже прибавилось. Накопители стоят под открытым небом. Дождь, снег - все это попадает в бассейны. Они уже до краев. Мало того, выяснилось, что кто-то устроил здесь несанкционированную свалку. Мусоровозы переворачивали прямо в черную воду. Все равно же не видно. А там - жуть. Например, в одном из накопителей помимо этого несчастного шлам-лигнина, еще строительного мусора скопилось аж 270 тысяч кубов.

Но и это еще не все!

Братский целлюлозно-бумажный комбинат.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Помимо бассейнов, которые потихоньку подтекают, в землю попадают и отравляющие вещества с самого завода. Они стекают в купол подземных вод, а оттуда с грунтовыми потоками - в Байкал, - говорит заведующий лабораторией биогеохимии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Александр Николаевич Сутурин. - Когда комбинат работал, из купола под промплощадкой воду скачивали и отправляли в очистные. Теперь же отрава там просто стоит и нарастает.

Байкальская природоохранная прокуратура взяла пробы воды из этого купола. И это уже не вода - черная, вонючая, непрозрачная жидкость, просачивающаяся в Байкал. Концентрация опасных веществ в ней превышена в десятки раз.

Прокуратура сейчас пытается через суд добиться от правительства области начать ликвидацию черного щелока и очистку купола подземных вод.

ИСТОРИЯ ЛИКВИДАЦИИ

Чтобы вы понимали, пока что вся эта ликвидация существует только на бумаге. За последние годы приняты и постановления, и поручения, и программы. Выделены миллиарды. Но ничего не поменялось.

Если подробнее, то в 2013 - 2016 годах по заказу Минприроды компания «ВЭБ-инжиниринг» разработала проект по ликвидации отходов. Он гулял по высоким кабинетам, проходил экспертизы, получал финансирование. И получил - 6 миллиардов рублей. Эти средства спустили в Иркутскую область, поближе к БЦБК. В итоге подряд на реализацию этого проекта получила госкорпорация «Росгеология». Они заехали на объект в 2018-м и, по-русски говоря, обалдели.

Выяснилось, что отходов гораздо больше. Что в проекте значится 10 этих бассейнов с ядами, а на самом деле их 14. И что в 2013-м в нарушение всех природоохранных норм с завода в аварийные накопители сбросили супер-отраву - 160 000 кубометров черного щелока (о нем уже шла речь выше). В проекте это не значится. И использовать очистные завода, как это предполагалось, невозможно - они элементарно за эти годы разрушились. Разрушилась и железная дорога, по которой планировали возить сюда цемент и щебень, чтобы бетонировать шлам-лигнин. Плюс совсем не прописано, что делать с самим зданием завода и всей его «начинкой», остатками всей этой химии...

Директор департамента экологических проектов» Росгеологии» Артем Полтавский добавил, что, «наверное, можно было бы выполнить проект в 2013 году, когда работали очистные БЦБК, железная дорога и сам комбинат был в рабочем состоянии».

Дальше, как говорится, «на колу мочало - начинай сначала».

В сентябре 2019-го президент Путин поручил правительству РФ совместно с чиновниками Иркутской области и госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» выбрать лучшую технологию по утилизации отходов. Это было при прошлом губернаторе Владимире Левченко. Сейчас в Иркутской области новый глава - Игорь Кобзев, ему разгребать.

- Не понимаю, неужели больше нигде и никогда подобные комбинаты не закрывали и не избавлялись от отходов? - спросила я у Сутурина.

- Были, конечно! Я лично участвовал в ликвидации подобных отходов на Селенгинском комбинате. В 1985 году приступили и к 1990-му создали полностью замкнутый цикл водооборота, никакие отходы в реку больше не сливались. Тогда же собирались с этой технологией разобраться и с БЦБК. Но страна развалилась, денег не стало...

В Байкальской природоохранной прокуратуре заверили: деньги - те самые 6 миллиардов, выделенные на очистку БЦБК, целы. Лежат на счетах.

- Просто нет волевого решения. Все боятся взять на себя ответственность, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, - говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов Байкальской межрегиональной прокуратуры Светлана Ермаченко. - А начинать надо еще вчера.

Но пока обсуждают.

- Я был на совещании у нового губернатора в январе 2020-го, - рассказывает

Сутурин. - Слушал, слушал, что там говорят. А потом сказал: можете сколько угодно искать пути решения. Только срочно сделайте селезащиту. Иначе час икс для Байкала - лето этого года.

- Вы серьезно?

- Абсолютно. Байкальск - место катастрофических селей и паводков. Если это случится и вся отрава вывалится в Байкал, произойдет крупнейшая экологическая катастрофа. Не отмоется никто. Это будет страшное убийство озера.

Байкал на карте России.

ТУЛУН - ЛИШЬ ПРЕДВЕСТНИК БОЛЬШОЙ БЕДЫ?

Все внимание России летом 2019-го было приковано к Тулуну, где случилось разрушительное наводнение. Погибли несколько десятков человек, еще тысячи остались без крова. Примерно в это же время в другой стороне Иркутской области - в Байкальске тоже сошла большая вода. Река Солзан вышла из берегов. От большой воды переполнились шлам-накопители (еще бы, они и так были до краев).

«Дина, у нас тут кошмар! Вот-вот рванет отрава в Байкал, - писали мне местные жители летом 2019-го. - Город отрезан, мост рухнул, дороги перекрыты. Но мы-то выживем, а если шлам-лигнин смоет в озеро, то всему Байкалу конец. Помогите, спасите!»

Тогда обошлось. Хотя один из накопителей переполнился так, что пришлось перекачивать. В той суете нашли куда - в технический колодец. Но в итоге темные воды попали прямиком в озеро.

- Мы делали анализ и точно установили: загрязненная вода - с одного из накопителей, - говорит Сутурин. - И это еще хорошо, что накануне хоть как-то русла рек расчистили. Иначе...

Но слава богу, летом 2019 года обошлось без селя и катастрофы не было. Но иллюзий не осталось ни у кого: угроза реальна как никогда.

То, что здесь, в Байкальске, опасное место, далеко не новость. В 2014 году Институт земной коры РАН оценил риски схода селей в Байкальске как «в ближайшее время».

Выводы ученых: Байкальск и озеро живут фактически на пороховой бочке. Селевые очаги уже сформировались на повернутых с сторону Байкала склонах гор Хамар-Дабана, 50-летний относительно спокойный цикл на исходе.

БУКАШКИ И АРМАГЕДОН

Я со многими в Иркутской области говорила про катастрофу. И ее мало кто боится. Привыкли что ли уже к угрозам? Или просто не хочется верить в такое.

- Страшно становиться, конечно, от всей этой информации. Но сколько уже говорили, что будет катастрофа, будет катастрофа… Не было же пока. Байкал он такой большой, все переварит. А мы-то что по сравнению с ним? Букашки. - Примерно такие вот рассуждения.

Людей, прекрасно знающих о надвигающемся экологическом армагедоне. Но уставших бояться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/761633" frameborder="0"></iframe> Байкал болен туризмом.К 336 рекам, впадающим в озеро Байкал теперь прибавилась еще одна — туристическая. И пока не понятно, больше пользы от нее или вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто убивает Байкал - китайские туристы или русский пофигизм?

На заповедных берегах древнего Байкала одни боятся засилья китайцев, которые «уже скупили все, что можно». Другие - экологической катастрофы

Озеро утопает в тоннах мусора, а сотни кораблей и полулегальных гостиниц сливают в него нечистоты. Уже и ЮНЕСКО внес Байкал в список 5 объектов природы под угрозой уничтожения (подробности)