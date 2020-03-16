При СССР на случай атомной войны у нас были запасы на четыре года круп и на три года зерна и газа

- Лев Иванович, вы видели несколько войн, пережили не один экономический кризис, как сейчас готовитесь к наступлению коронавируса?

- Какие то минимальные запасы на случай острой ситуации должны быть у каждого. Но на всю жизнь не запасешься все равно. Мы в более благоприятном положении по отношению к остальному миру.

- Почему?

- В силу менталитета русского народа. В керосине сейчас для переносных ламп большой необходимости вроде бы нет. Свечек, кажется, достаточно. Ну масло еще подсолнечное — что там еще? Тушенка долго не хранится, ну, год, максимум два…

- Но вы же эксперт по кризисным ситуациям, дайте обычным гражданам простые советы!

- Я, хотя и ленинградец-блокадник, запасы продуктов не делаю. На месяц запастись можно. Но кардинально проблему это не решит. Потому что кризисная ситуация может возникнуть на гораздо больший срок. Что случилось, когда коронавирус ударил по Европе - они оказалась ни ментально, ни практически не готовы к подобному кризису. Я лично это предполагал. И в кругу своих друзей объяснял: первое с чем европейцы столкнуться — с очередями. Их инфраструктура ожидаемо быстро вышла из строя. Доставлять предметы первой необходимости некому и нечем. Нарушаются рабочие ритмы. Но месяца три-четыре — и это пройдет. Либо этнос начнет вымирать - который испытывает такие трудности от не самых значимых потрясений.

- Вы уверены, что наш менталитет более пластичен и более приспособлен к такого рода трудностям?

- Объяснение этому есть. Мы прошли ужасные войны в 20 веке. Это осталось в генетической памяти поколений. Народ внутренне готов практически ко всему. И оттого по настоящему никакой катастрофы не чувствует. Посмотрите - китайцы вон справились. У них на спад пошло. Мы исключительно подготовлены потому, что хорошо готовились к бактериологической войне.

- А мы и к этому были готовы?

- Слава богу, лаборатории не все разогнали. Специалисты остались. В частности, и по линии Минобороны, и по линии бывшего 4-го управления Минздрава. У кого китайцы первыми запросили возможные разработки по некоторым видам боевых вирусов— как вы думаете?!

- А был такой запрос?

- А вы узнайте у специалистов! Тут мы тесно повязаны вместе. Я готовил в свое время людей в подразделение, которое стало называться «Вымпелом». Наша страна подготовлена и опытом, и наработками. Сейчас они наверняка подняты. И потому мы лучше подготовлены — даже лучше, чем Китай.

- А к резервам, к НЗ придется обращаться?

- Госрезервы придется извлекать - не исключено. Для того и существуют они. У нас при Союзе на 4 года после вероятного ядерного удара были запасы продовольствия. Крупы в первую очередь — на 4 года. Злаковых, жировых - на 3 года. Газ был закачен в хранилища на 3 года. Так мы были подготовлены к началу возможных эксцессов. Но все эти запасы были распроданы и растащены при разрушении СССР. А большая часть тех хранилищ осталась на территории Казахстана — как бывшего глубокого тыла Советского Союза.

- В общем, картошку и тушенку вы в подвале на пару месяцев хранить не собираетесь?

- Нет. Надо с оптимизмом смотреть на все. И не верить не только паническим слухам, но и паническим настроениям. От гриппа и СПИДа все равно ежегодно умирает людей гораздо больше — и уже много лет подряд.

Меры профилактики вирусных инфекций.

КСТАТИ

Из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой. Магазины — тоже

Москвичи, говорят, стали запасаться консервами и крупами. Как пишут СМИ, в торговых сетях спрос на некоторые категории продуктов вырос в два раза. По фейсбуку уже пошла гулять шутка. Картинка с пищевой молью и подпись: «Я - моль Машка, которая придет за твоей гречкой». Намек на то, что любовь наших граждан в любой непонятной ситуации делать стратегические запасы ничем хорошим обычно не заканчивается. Но есть и те, кто паникует: а вдруг полки опустеют? (подробности)