Карантин по коронавирусу в мире: В США испытывают вакцину от коронавируса на людях, а в Италии освобождают роддома для новых больных

ИТАЛИЯ

Некрологи и флюорографии

Итальянские медики продолжают бороться с бушующим коронавирусом COVID-2019, который уже около месяца не могут обуздать. За последние сутки число летальных случаев увеличилось на 349. Согласно последней (увы, печальной) статистике, в Италии умерло 2 158 человек, что превышает количество смертей в Китае за весь период эпидемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766364" frameborder="0"></iframe> Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.

Всего за четыре дня количество инфицированных возросло на 12 тысяч человек. Сейчас официальный диагноз «COVID-2019» поставлен почти 28 тысячам человек.

На площади Сан Марко в Венеции не осталось туристов.Фото: REUTERS

Чтобы разместить всех заболевших, массово освобождают роддома и перинатальные центры. Только что родивших женщин поспешно выписывают с новорожденными на следующий же день после родов.

Врачи, чтобы не сеять панику среди обычных жителей, рассказывают об ужасах, которые творятся в стенах клиник только близким. И то, в те редкие часы, когда оказываются дома. Между собой говорят, что число заразившихся растет среди молодежи. Им, конечно, проще перенести новый коронавирус. Но они тоже требуют внимания врачей не меньше, чем пациенты, находящиеся в зоне риска (люди старше 80 лет). Ну а самое страшное для медиков - это результаты флюорографии. Таких снимков, как отмечают итальянские врачи, им даже во время учебы в университетах не показывали.

«Viva Italia!»

В Италии практически в каждом регионе, а подчас и провинции, издается собственная ежедневная или еженедельная газета. В них регулярно публикуются некрологи, которым выделяют половину, а то и всю полосу. Но сейчас, когда врачам не удается взять под контроль распространение эпидемии коронавируса, региональные журналисты отдают под некрологи по несколько полос. Подчас доходит до 9 страниц.

Итальянцы стараются соблюдать условия карантина.Фото: REUTERS

Но несмотря на бушующую «чуму», итальянцы стараются не унывать. «Viva Italia!» раздается с балконов по всему Апеннинскому полуострову: от Неаполя до Вероны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766228" frameborder="0"></iframe> Жители Неаполя представили, что они на стадионе.

Флаг с надписью "всё будет хорошо" на одном из балконов Милана.Фото: REUTERS

Чтобы хоть как-то поднять себе настроение будучи в карантине, итальянцы организуют виртуальные посиделки. Созваниваются с друзьями по скайпу, наливают бокал вина и в неспешной беседе коротают вечера. Некоторые устраивают целые концерты, исполняя с террас и балконов арии. А кто-то - кинопоказы черно-белых фильмов, направляя проектов на стены домов напротив.

Чтобы подбодрить соседей, итальянцы выступают на балконах.Фото: REUTERS

В соцсетях итальянские искусствоведы разместили знаменитые полотна, убрав с них людей. Все началось с «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Флешмоб подхватили российские коллеги-шутники, разместив «Девочку с персиками» без Веры Мамонтовой и «Трех богатырей», оставив на картине лишь коней.

На карантин шутники отправили даже "Тайную вечерю".

"Девочка с персиками" отправилась на карантин, оставив фрукты на столе.

"Богатыри временно недоступны".

За ложь - под суд

Можно признать, что Поднебесной удалось эффективно побороть коронавирус. Сейчас врачи сконцентрировались на оказании помощи тяжелобольным, которые еще остаются в больницах провинции Хубэй.

Печально прославившийся Ухань продолжает жить в режиме строгого карантина.Фото: REUTERS

Большое достижение заключается в том, что почти неделю Китай не фиксировал новых случаев заражения COVID-2019. Если все будет продолжаться в том же духе, то в ближайшее время (ориентировочно в 20-х числах марта) власти КНР откроют Ухань и всю провинцию Хубэй. Карантин будет отменен. В это сложно поверить, ведь в середине января этот регион был центром вирусного очага.

Один из пассажиров пекинского метро.Фото: REUTERS

Но если в начале года весь мир смотрел на китайцев как на прокаженных, то теперь ситуация кардинальным образом меняется. Власти Китая приняли решение ужесточить правила медосмотра иностранцев, прибывающих в страну. Если человек при прилете в Поднебесную что-то утаил о своем состоянии здоровья, то власти могут привлечь его к ответственности за сокрытии важной информации. Такая мера была введена в восьми китайских провинциях после того, как в них были выявлены 120 случаев заболевания коронавирусов среди иностранных граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766816" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция пассажиров междугороднего автобуса в Чунцине.

США

Эксперименты на людях

Вашингтон бросил все свои научные силы на поиск вакцины. В понедельник начались первые испытания на добровольцах, сообщили в Министерстве здравоохранения США. В испытаниях принимают участие 45 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

А президент Дональд Трамп, который в выходные дни все-таки сдал анализы на коронавирус (результат оказался отрицательным), опубликовал свод правил. В своем микроблоге в «Твиттер» он разместил ссылку на рекомендации, которые помогут простым американцам выжить в это непростое время. Среди советов - избегать мероприятий, где собирается более 10 человек, исключить из ближайших планов поездки и переезды, отказаться от походов в бары и рестораны.

Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

Здравое самоограничение будет полезно всем американцам. За три дня число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось более чем вдвое. Сейчас выявлено более 4,2 тысяч случаев заражения COVID-2019.

ФРАНЦИЯ

Штраф за прогулку

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел во всей стране 15-дневный карантин, начиная с полудня вторника. В это время запрещено покидать свои дома. Исключением станет поход в аптеку или магазин за продуктами и поездка на работу в том случае, если сотрудник не может работать удаленно.

Туристы на холме Монмартр в Париже.Фото: REUTERS

Глава государства пообещал, что правительство окажет поддержку всем временно безработным, а также предприятиям, которые были вынуждены остановить работу из-за эпидемии коронавируса.

Чтобы поддерживать в стране порядок на время двухнедельного карантина мобилизовано 100 тысяч полицейских. Злостных нарушителей ждет штраф - 135 евро.

ТУРЦИЯ

Без белых пятен

На планете еще остаются государства, которым фантастическим образом удается быть не втянутыми в эпидемическую гонку. Такой страной пока что была Турция. Но за последние сутки и здесь коронавирусная ситуация стала меняться. За один день число инфицированных возросло втрое и достигло 47 случаев. Поэтому власти приняли решение временно закрыть фитнес-клубы, спортзалы, кафе, рестораны и кинотеатры.

В Стамбуле проводят дезинфекцию мечетей города.Фото: REUTERS

Также Анкара вводит дополнительный запрет на полеты в Великобританию, Швейцарию, Ирландию, ОАЭ, Египет и Саудовскую Аравию.

ИНДИЯ

Искусству - бой

Несмотря на близость к Китаю, в Индии эпидемическая обстановка не вызывает волнения. Пока выявлено 114 случаев заражения. Умерли два человека. Но власти решили действовать на упреждение. Со вторника для туристов закрывается знаменитый мавзолей Тадж-Махал.

Тадж-Махал и другие музеи Индии будут закрыты до 31 марта, сообщили в министерстве туризма.

Учительница в непривычно пустом классе одной из школ города Ченнаи, Индия.Фото: REUTERS

Помимо этого, индийские власти отправили на карантин большинство школ. Закрыты кинотеатры и развлекательные заведения.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766892" frameborder="0"></iframe> Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

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