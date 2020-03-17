Владимир Путин: Я думаю, что всем нам нужна Великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти

Вышла очередная серия проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". В этом выпуске президент ответил на вопросы об оппозиции - системной и не только.

Андрей Ванденко

Вы комплимент сказали, по сути, оппозиции о том, что она нужна, несистемная в том числе…

Владимир Путин

Это не комплимент, это вот мои убеждения. Это я искренне так считаю.

Андрей Ванденко

В общем, так объективно говоря, у нас какая-то, ну, то, что мы называем оппозицией, она ручная — с ладошки кормится.

Владимир Путин

Ну это неправда. Когда…

Андрей Ванденко

Системная. То, что мы называем системной.

Владимир Путин

Ну а чего, у нас четыре парламентских партии. И у них часто очень свой взгляд на вещи. Да, «Единая Россия» имеет контрольный пакет в Думе. Кто-то может сказать: знаете, это так… скучновато.

Андрей Ванденко

Бантик.

Владимир Путин

Нет. Скучновато.

Андрей Ванденко

Декоративный.

Владимир Путин

Нет. Скучновато.

Андрей Ванденко

Скучновато.

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Так и есть, Владимир Владимирович.

Владимир Путин

Да-да.

Андрей Ванденко

Честно?

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

Скучновато.

Владимир Путин

Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?

Андрей Ванденко

«Не место для дискуссий», мы помним.

Владимир Путин

Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара.

Андрей Ванденко

Ну почему Вы как-то радикально — либо драка, либо болото. Вот какая-то должна быть взвешенная позиция.

Владимир Путин

Вот я Вам говорю. Вот послушайте выступления Геннадия Андреевича Зюганова.

Андрей Ванденко

Ой!

Владимир Путин

Не ой. А что? У него есть своя позиция, и не только у него — и у других представителей КПРФ.

Андрей Ванденко

Они витийствовали вместе с Жириновским, когда Вы ещё в Дрездене работали.

Владимир Путин

Это не важно. Это не имеет значения.

Андрей Ванденко

То есть профессиональный оппозиционер, живёт на даче управления делами президента, ездит на BMW с мигалкой — это супер?

Владимир Путин

Да. Послушайте меня.

Андрей Ванденко

Это так?

Владимир Путин

Если Вы хотите сами «таковать», то Вы не услышите моего ответа.

Андрей Ванденко

Я слушаю.

Владимир Путин

А вот эта несистемная оппозиция — это что такое? Значит, это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию политических партий, у нас их 50. Значит, ездит человек из оппозиционной партии на автомобиле или не ездит — это другой вопрос. Вопрос заключается в том, какую позицию он занимает по отношению к власти и тем решениям, которые предлагает правительство либо правящая партия по тем или другим вопросам. Вы меня хотели, видимо, сбить… Но у Вас не получится. Я Вам о чём хочу сказать… Вот есть партия «Единая Россия», у которой есть контрольный пакет.

Андрей Ванденко

Так.

Владимир Путин

Так? Есть другие партии, которые часто не согласны, — всего четыре в парламенте. Не согласны с точкой зрения правящей партии. Но если Вы вспомните, что было в 90-х годах, Вы же взрослый человек, ну бардак это был, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. Хуже того — знаете, что хуже того?

Андрей Ванденко

Что?

Владимир Путин

А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик. Вот до чего это довело. Когда нет конструктивного обсуждения. Так вот, мой вопрос в чём? Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают? Или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия». Я думаю, что всем нам нужна Великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти.

Андрей Ванденко

Безусловно. Не, оппозиция нужна в том числе для того, чтобы запускать власти ежа под череп.

Владимир Путин

Да-да-да, правильно. А я сказал поэтому, что и системная нужна, и несистемная нужна. Я Вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьёзная политическая деятельность.

Андрей Ванденко

Понимаете, когда оппозиционер несистемный, то сразу же практически автоматом — враг государства.

Владимир Путин

Ничего подобного. Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так. Это не соответствует действительности. Почему это? У нас 50 партий. 50. Люди должны просто… Ведь, понимаете, в чём дело? Нужно ведь, понимаете…

Андрей Ванденко

Люди могут и без партий выйти на улицу и выразить своё мнение… Должны иметь возможность!

Владимир Путин

Политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год. Да, мы с удовольствием можем посмотреть, как кто-то эпатирует. Да, с удовольствием смотрим, как кто-то кого-то разоблачает. Но! Даже рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто её критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна? И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать? Кого избирать в местный парламент, в региональный, в федеральный? Вы знаете, конечно, рядовой гражданин, он ходит сегодня, пошёл на работу, вернулся с работы — и так каждый день. Но всё равно, всё равно уже так просто, за колбасу не купишь человека.

Андрей Ванденко

Просто я исхожу из того, что Вы — сильный человек.

Владимир Путин

Ну, надеюсь.

Андрей Ванденко

И единоборством занимались.

Владимир Путин

И сейчас занимаюсь.

Андрей Ванденко

И сейчас занимаетесь, тем более. То есть, ну, как бы в поддавки играть, ну, оппонент должен быть достойным. Оппонент вот из числа тех, кто ездит на BMW и живёт на госдачах, не может Вам возразить всерьёз.

Владимир Путин

Да. Послушайте меня. Вы считаете, что в любой другой демократической стране, включая Соединённые Штаты, депутаты Конгресса или Сената — они на козе, что ли, ездят?

Андрей Ванденко

Дело не только в депутатах...

Владимир Путин

Или на кривой кобыле, что ли? Они тоже там пользуются государственным транспортом и ездят…

Андрей Ванденко

Да дело не в машинах, правда.

Владимир Путин

Нет. Дело в этом. Вы же намекнули на то, что они как бы отчасти купленные. Они пользуются тем, что даёт им государство для отправления их функций. Это даёт не власть действующая. Это даёт государство в рамках действующего закона. Оппозиционер он или не оппозиционер… Есть у него определённая позиция, он в соответствии с законом получает то, что государство, значит, обязано ему дать. Как раз на осуществление своей деятельности. В том числе и той, в результате пропаганды которой, представительства которой тот или иной человек попал в какую-то структуру власти. В том числе, скажем, в парламент. Это же не президент даёт ему машину. Это важно. Президент и управление делами президента обязаны дать по закону. Нравится ему этот, допустим, депутат либо лидер партии или не нравится.

Андрей Ванденко

Да не в машинах и не в депутатах дело…

Владимир Путин

В этом весь смысл. Это говорит о том, что государство обязано предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических функций.

Андрей Ванденко

Речь идёт о политической борьбе, а не персонально о каких-то машинах там или дачах...

Владимир Путин

А это и есть политическая борьба. Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать. А не так, чтобы председатель: «Ты — правящая партия? Замечательно. Будешь ездить на BMW, а все остальные будут ездить на «Запорожце». Нет! Все должны быть поставлены в равные условия.