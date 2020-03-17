Рубль и нефть растут, но поводов для оптимизма нет

Российский рынок неплохо держит удар. Такие комментарии дают аналитики по итогам торгов на этой неделе. В понедельник отечественная валюта и индекс Московской биржи снизились всего на 2%. И это несмотря на обвальное падение нефти и американских фондовых рынков – более чем на 10%.

- Отечественный рынок неплохо держит удар, так как даже до глобального провала он был дешевым, а сегодня и вовсе стал мечтой долгосрочных инвесторов, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». - Курс рубля продолжает удерживаться ЦБ в диапазоне 70 – 75 рублей за доллар, что должно обеспечить макроэкономическую стабильность. Слишком слабый рубль приведет к всплеску инфляции и падению доходов населения. В случае стабилизации рынков рубль сможет самостоятельно поправить своё положение, так как его доходность остается положительной

Во вторник наши биржи и рубль открылись ростом - прибавляют по 1%. Нефть по состоянию на 10 утра отыгрывала 3% от вчерашнего падения. Тем не менее в долгосрочной перспективе поводов для оптимизма почти нет.

Во-первых, техническая встреча ОПЕК+, запланированная на среду в Вене, была отменена. Как заявляют источники международного агентства «Рейтер», попытки посредничества между Саудовской Аравией и Россией не увенчались успехом. Поэтому переговоры в рамках ОПЕК+ остаются в тупике. А значит, и надежды на рост стоимости нефти пока нет.

Во-вторых, ситуация с распространением коронавируса остается неопределенной. Убытки могут понести компании из очень многих отраслей. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что американская экономика может свалиться в рецессию, чего не было с 2008 года. И это еще может оказать негативный эффект на все финансовые рынки, в том числе и на российский.

- Экономика уже находится в состоянии глубокого экономического кризиса. Но остаются еще два существенных негативных фактора. Во-первых, это отсутствие понимания у инвесторов на сколько сильно распространиться вирус. А во-вторых, это страх перед тем, что у регуляторов на этот раз несколько ограничены возможности для поддержания рынков, - говорит Константин Кочергин, директор казначейства Банка «Восточный».

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