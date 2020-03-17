2020-03-17T12:22:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичи, прилетевшие из стран, где зафиксирован коронавирус, могут теперь заполнить анкету онлайн

Также продолжает работать телефонная линия
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиры в медицинских масках, прибывшие рейсом из Италии, в аэропорту Шереметьево. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПассажиры в медицинских масках, прибывшие рейсом из Италии, в аэропорту Шереметьево. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу москвичи могут не только позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения города Москвы, но и заполнить анкету на портале mos.ru. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В Москве мы продолжаем вести активную работу с жителями из групп риска. Это в первую очередь прибывающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо обязательно сообщить о своем приезде и заполнить анкету, - рассказала Анастасия Ракова.

В столице уже несколько недель работает специальная горячая линия, куда можно позвонить и узнать ответы на любые вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, операторы регистрируют прибывших из неблагополучных стран и оформляют больничный лист.

- Теперь для удобства горожан мы также открываем возможность сообщить о себе и заполнить анкету самостоятельно на портале mos.ru. Мы призываем всех ответственно относиться к своему здоровью и к безопасности окружающих, — сообщила Анастасия Ракова.

Что указать в анкете?

- из какой страны жители Москвы или туристы прилетели в столицу,

- указать номер рейса,

- написать телефон и другие контактные данные, с помощью которых свяжутся медики.

Номер горячей линии по вопросам коронавируса в Москве:

- 8 (495) 870-45-09. Операторы принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21.00.

Карантин дома

Граждане, вернувшиеся в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, должны 14 дней находиться на карантине дома. Важно не покидать квартиру и не приглашать к себе гостей. Проживающие вместе с ними члены семьи и контактирующие знакомые также обязаны соблюдать карантин.

Кстати

При необходимости жители Москвы могут вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103. Медицинские работники сами приедут для проведения осмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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