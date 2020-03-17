Меры против коронавируса в Словакии: «В Братиславе все спокойно. Продуктами запасаются только русские, на нас словаки смотрят, как на ненормальных»

В самой Братиславе не так много вообще людей - в отличие от таких столиц, как Париж, Будапешт, Прага, хотя обычно достаточно людно было.

Но - поскольку все туристы уехали, а новых не пускают и словаки все сидят по домам, - то выглядит это так, как будто карантин ввели и нельзя выходить. На самом деле, это не запрещено, выходить можно, просто все сидят по домам.

Боятся заразиться? Дело не в этом. А куда ходить? Рестораны все закрыты, клубы закрыты.

Завтра, говорят, и промышленные предприятия закрывают. Здесь самый известный завод – «Фольксваген». И, по-моему, нефтяной завод тоже останавливают.

Очень многие, кто здесь, в Братиславе, работал, уехали, например, на Украину - это те, кто был уборщицами в отелях. Отели закрыли, и они все уехали.

Главная пешеходная улица Братиславы. Фото: Дарья Гамова

Что касается аптек... На днях видела, что туда запускают по одному человеку, чтобы люди не скапливались. Маски есть. Но только в завтрашнего дня их обязуют надевать в общественном транспорте. А так люди без масок спокойно ходят, кто в масках, кто - без.

А что здесь передают по телевидению, сколько в Словакии больных коронавирусом? Где-то - судя по сообщениям СМИ - около 60 выявленных случаев.

Школы, университеты уже неделю как закрыты.

Границу закрыли, аэропорт тоже.

Но, самое интересное, что на форуме русских в Фейсбуке идёт информация, что из Словакии все равно люди на личном транспорте каким-то образом уезжают, например, до Вены, а оттуда вылетают, кому куда надо.

А в Словакию запускают только тех, у кого словацкий паспорт, то есть - граждан страны, и у кого, например, словацкая карточка ВНЖ (вид на жительство.) Это - люди, которые здесь живут.

Насчёт того, запасаются ли здесь продуктами? Такое впечатление, что этим занимаются только русские или приезжие из республик экс-СССР. То есть люди, наученные всевозможными кризисами.

Мы ходили в магазин, когда закупали там всякое, - так на нас смотрели, как на ненормальных. Там кто с одной шоколадкой выходит из магазина, кто с одним сыром, а мы - с сумками.

Нашему примеру никто не следует. Ни разу еще не видела, чтобы в панике что-то скупали.

Видно, что люди по дачам разъехались, почему еще город пустой. Те, у кого есть свои домики, они, понятное дело, закупились продуктами и уехали.

Прохожих теперь встретишь нечасто, разве что то тут то там попадаются бездомные. Фото: Дарья Гамова

Банкоматы работают. Банки - не видела. Просто не было необходимости идти.

Я даже встретила сувенирный магазин открытый. Но, говорят, что полиция штрафует тех, кто не закрывает магазины после 8 вечера.

Но это тоже все - на уровне слухов, сарафанное радио, «сообщения» которого обрастает всегда разными подробностями. А так - все спокойно.

Кстати, чрезвычайное положение в Словакии ввели еще на прошлой неделе. А меры - по ограничению - стали принимать с этого понедельника. То есть - постепенно, каждый день что-то происходит.

А так паники никакой нет, на улице, правда, только редкие прохожие или бомжи.

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