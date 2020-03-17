Авиакомпании по всему миру готовятся к банкротствам из-за коронавируса

Пока страны одна за другой закрывают границы, авиакомпании считают убытки от сворачивания рейсов. Европейские перевозчики наперебой сообщают о сокращении персонала. А куда деваться? Популярному в том числе и в России лоукостеру AirBaltic, например, теперь вообще летать некуда — приостановлены все рейсы, кроме эвакуационных (туркомпании вывозят домой своих туристов).

Есть уже и первые банкроты. С 5 марта перешла под внешнее управление британская авиакомпания Flybe, один из крупнейших региональных перевозчиков Европы, - после того, как правительство отказалось ей помочь и выделить кредит. Одной из главных причин называют коронавирус.

Как заявил во вторник глава нашей Росавиации Александр Нерадько, убытки российских авиакомпаний могут превысить 100 млрд рублей (эксперты консалтинговой компании Bain & Company говорят о 180 — 215 млрд рублей — при прекращении всех зарубежных полетов). Только из-за закрытия перелетов в Китай наши авиаперевозчики уже потеряли 1,7 млрд рублей. Но, как теперь выясняется, это еще были только цветочки.

- Ситуация на авиарынке может привести к ряду банкротств авиакомпаний, - считает Нерадько.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Эксперты в связи с этим уже вспомнили старую шутку о том, что авиакомпании в России по осени считают. По осени — потому что если перевозчику не удалось заработать достаточно за высокий летний сезон, то дальше уже это точно не удастся. На осень обычно и приходятся все самые громкие банкротства — вспомним крах «Трансаэро», когда-то второй после «Аэрофлота» крупнейшей российской авиакомпании. Но это в «обычных» кризисных условиях, когда объем зарубежных перевозок резко сокращается - но не прекращается совсем.

- Потрясений такого масштаба, как сейчас, на авиарынке еще не было, поэтому какие-то вменяемые прогнозы давать сложно, - высказал свое мнение «КП» председатель редакционного совета портала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. - До сих пор самым катастрофическим считалось падение авиаперевозок в США после трагедии 11 сентября 2001 года. Тогда на восстановление американской авиаотрасли понадобилось 10 лет. Число авиакомпаний сократилось, билеты подорожали, а почти все крупнейшие американские перевозчики прошли через процедуру банкротства. Заметим, что в США она выглядит не как у нас: авиакомпания, как правило, продолжает летать — там спасают именно авиакомпанию, а не чьи-то активы. Заметим также, что тогда все-таки в основном речь шла о рынке одной страны, а не об общемировых проблемах.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Сотрудники службы аэропорта проводят дезинфекцию салона в аэропорту Джакарты.Фото: REUTERS

Сейчас, по мнению эксперта, многое будет зависеть от действий правительств — самостоятельно в нынешних условиях авиаотрасли в большинстве стран не выкрутиться.

Американские авиакомпании, как пишет The Wall Street Journal, уже попросили у правительства финансовую поддержку в размере более $50 млрд. Идут переговоры с Белым домом и Конгрессом.

В Евросоюзе также обсуждаются меры по поддержке авиаперевозчиков — о них обещано объявить в ближайшие дни. Например, власти Франции и Нидерландов готовы совместно поддержать Air France-KLM (это сейчас франко-нидерландская авиакомпания).

В России премьер Михаил Мишустин объявил об отсрочке по уплате налогов для авиакомпаний.

- Это очень важно, поскольку если такую отсрочку не дать, авиакомпании начнут закрываться прямо сейчас из-за нехватки средств, - считает Алексей Синицкий. - Но этого явно недостаточно.

Глава Росавиации Александр Нерадько просит для поддержки авиаперевозчиков обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание на некоторых маршрутах. Это одна из существенных статей расходов при перелетах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766565" frameborder="0"></iframe> Режим ЧС введён в Валенсии и Мадриде.Военные патрулируют испанские города

Припаркованные самолеты в крупнейшем авиаузле Германии, франкфуртском аэропорту.Фото: REUTERS

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А не подешевеют ли внутренние рейсы?

Логика подсказывает, что освободившиеся самолеты авиакомпании могут перебросить на внутренние маршруты. И, может, тогда перелеты по своей стране наконец станут доступнее?

- Авиакомпании, конечно, будут искать возможности именно так и поступить. Но тут надо понимать следующее. Объем перевозок внутри страны у нас определяется не столько количеством самолетов — сколько спросом, у нас летает всего несколько процентов россиян. Себестоимость внутренних перевозок высока — и, хотя цены и так неподъемны для большей части населения, во многих случаях авиакомпании внутри страны летают себе в убыток, а зарабатывают на международке, - объясняет Алексей Синицкий. - Поэтому — да, на каких-то маршрутах в силу роста конкуренции цены могут упасть, но авиакомпаниям выжить это не особо поможет.

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