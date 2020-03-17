2020-03-17T14:47:13+03:00
Спорт

Российские чемпионаты могут продлить карантин и после 10 апреля

Футбол, хоккей и баскетбол взяли паузу из-за коронавируса
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Российская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреляРоссийская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреляФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Российская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреля, сообщает РИА Новости. Официально эта информация должна быть подтверждена во вторник к 18:00. Но источники КП называют это решение не окончательным. Если станет понятно, что ситуация с коронавирусом до 10 апреля кардинально не улучшится, карантин продлят и дальше. Пока что же только РФС отправила на каникулы футбольные турниры вплоть до этого срока.

Почему не прекратили чемпионаты?

Приостановка того же футбольного чемпионата России – ожидаемый ход. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун призвал и вовсе остановить турнир, и закрепить за клубами те места, которые они занимали после 22-го тура. В этом случае «Зенит» бы оформил чемпионство, «Локомотив» - «серебро» и путевку в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» - «бронзу», а «Ахмат» и «Оренбург» должны были вылететь в ФНЛ.

Но если бы чемпионаты завершили досрочно, то клубы и лиги потеряли бы огромные деньги. Фактически не сыграно была бы треть матчей. Обладатели ТВ-прав и спонсоры могли предъявили бы претензии на многие миллионы евро. Кроме того, топ-клубы потерпели бы убытки от непроданных билетов и потеряли бы большое количество болельщиков – несколько месяцев перерыва в чемпионате не прошли бы даром.

Та же ситуация в хоккее и баскетболе.

Что сейчас теряет футбол?

Если футбольный чемпионат возобновится 10 апреля, его остановка не станет проблемой. Фактически РПЛ пропустит два тура – 23-й и 24-й. Их спокойно можно сыграть в июне, тем более если Евро-2020 перенесут на ноябрь-декабрь. Но 10 апреля – это оптимистичная дата. Хотя тренерам надо будет серьезно думать, как готовить команды к возобновлению чемпионатов: надо же где-то тренироваться, а в условиях самоизоляции российским футболистам это будет непросто.

Что будет дальше?

Лиги будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. Так что 10 апреля может оказаться не окончательной датой возобновления турниров. Многие спортивные мероприятия в мире уже отменены и после этой даты. Так что наверняка РПЛ и КХЛ еще соберутся, если понадобится продлить карантин. И уже позже будут решать, что делать – играть со зрителям, без зрителей или вообще остановить турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пётр Ян — Марлон Мораес: «Беспощадный» Ян поборется за возможность бросить вызов чемпиону UFC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян, по прозвищу No Mercy («Беспощадный»), в бою с бразильцем Марлоном Мораесом оспорит звание претендента на поединок с чемпионом UFC в легчайшем весе Генри Сехудо
Сергей Ковалёв — Салливан Баррера: «Крашер» вновь готов пройти путь к титулу
Бывший чемпион мира российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт свой решающий бой, от которого зависит его дальнейшая карьера, против представителя Кубы Салливана Бареры. Поединок пройдёт 25 апреля в США и станет главным боем боксёрского вечера в Калифорнии
Новости 24
Гендиректор Большого театра попал в больницу с симптомами ОРВИ
В Киеве до 3 апреля закрыли метро
РФС приостановил все соревнования по футболу до 10 апреля
Курс евро на 18 марта: официальные данные ЦБ РФ
Вирусолог объяснила, как часто можно применять антисептики
Росавиация: Коронавирус угрожает безопасности полётов
Путин прибыл в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора обязала губернаторов проверять на коронавирус всех вернувшихся из Европы россиян
Путин: "В России каждое второе преступление остаётся нераскрытым"
Путин о долгах по зарплате: "Каждый руководитель компании должен понимать, что санкции неотвратимы"
Ученые рассказали, почему карантин у детей должен быть дольше, чем у взрослых
Песков: Путин пока не готовит обращение к нации
Десять депутатов Госдумы отправились на карантин по коронавирусу
Госдума приняла закон о наказании за нарушения на голосовании по Конституции
В России отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи до 10 апреля
На юге Италии произошло землетрясение
Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец
Россияне боятся коронавируса, но не перестают ходить в кино
В центре Москвы машина сбила вдову Юрия Любимова
Восемь человек вылечились от коронавируса в России
В Москве суд заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство России в Киеве
Новости о коронавирусе волнуют россиян больше, чем скачки валют
Банк России в рамках "упреждающих мер" продал валюту на 3,7 миллиарда рублей
Российские авиакомпании потеряли более 100 млрд рублей из-за коронавируса
Вирусолог назвал предполагаемые сроки создания вакцины от коронавируса
РПЦ дала 22 санитарные инструкции священникам из-за угрозы распространения коронавируса
Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии
В России могут запретить кальяны в кафе из-за коронавируса