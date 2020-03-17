Российские чемпионаты могут продлить карантин и после 10 апреля

Российская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреля, сообщает РИА Новости. Официально эта информация должна быть подтверждена во вторник к 18:00. Но источники КП называют это решение не окончательным. Если станет понятно, что ситуация с коронавирусом до 10 апреля кардинально не улучшится, карантин продлят и дальше. Пока что же только РФС отправила на каникулы футбольные турниры вплоть до этого срока.

Почему не прекратили чемпионаты?

Приостановка того же футбольного чемпионата России – ожидаемый ход. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун призвал и вовсе остановить турнир, и закрепить за клубами те места, которые они занимали после 22-го тура. В этом случае «Зенит» бы оформил чемпионство, «Локомотив» - «серебро» и путевку в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» - «бронзу», а «Ахмат» и «Оренбург» должны были вылететь в ФНЛ.

Но если бы чемпионаты завершили досрочно, то клубы и лиги потеряли бы огромные деньги. Фактически не сыграно была бы треть матчей. Обладатели ТВ-прав и спонсоры могли предъявили бы претензии на многие миллионы евро. Кроме того, топ-клубы потерпели бы убытки от непроданных билетов и потеряли бы большое количество болельщиков – несколько месяцев перерыва в чемпионате не прошли бы даром.

Та же ситуация в хоккее и баскетболе.

Что сейчас теряет футбол?

Если футбольный чемпионат возобновится 10 апреля, его остановка не станет проблемой. Фактически РПЛ пропустит два тура – 23-й и 24-й. Их спокойно можно сыграть в июне, тем более если Евро-2020 перенесут на ноябрь-декабрь. Но 10 апреля – это оптимистичная дата. Хотя тренерам надо будет серьезно думать, как готовить команды к возобновлению чемпионатов: надо же где-то тренироваться, а в условиях самоизоляции российским футболистам это будет непросто.

Что будет дальше?

Лиги будут отслеживать ситуацию с коронавирусом. Так что 10 апреля может оказаться не окончательной датой возобновления турниров. Многие спортивные мероприятия в мире уже отменены и после этой даты. Так что наверняка РПЛ и КХЛ еще соберутся, если понадобится продлить карантин. И уже позже будут решать, что делать – играть со зрителям, без зрителей или вообще остановить турниры.