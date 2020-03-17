Фейк-ньюс на потребительском рынке как ментальный вирус

Потребительские страшилки подогревают интерес СМИ, последовательно убивают доверие покупателя и разрушают репутацию производителей.

В эпоху информационных войн фейк-ньюс добрались даже до самой консервативной сферы - науки и исследовательской деятельности. Главный редактор журнала «Lancet», доктор Ричард Хортон привел крайне тревожную статистику. По его словам, половина опубликованных рецензируемых научных исследований являются поддельными и не имеют ничего общего с наукой.

Российский потребительский сектор оказался в не менее напряженном положении. По мнению отраслевых объединений - Масложирового союза России и Союзмолоко - существенная доля мониторингов «полки», инициированная внешними организациями, либо проведена с нарушениями, (без соблюдения методики отбора проб), либо не являются по-настоящему «независимыми».

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России:

«Формат оперативной проверки так называемого «народного контроля» - безусловно, популярный жанр среди блогеров и различных некоммерческих организаций. Поскольку проведение собственного «расследования» на соответствие качества товаров народного потребления гарантировано приведет аудиторию. Однако у этого процесса есть и обратная сторона медали. Производители такого контента стремятся поймать хайп на потребительских страхах. В результате мы получаем недоверие потребителя к самым ходовым и востребованным товарам. Сегодня производители вынуждены бороться с ментальным вирусом, овладевшим потребителем. Мы столкнулись с таким явлением, как потребительский терроризм - деятельность целого ряда «общественных» организаций, представляющих подобные мониторинги, нацелена исключительно на извлечение прибыли из процесса и не имеет ничего общего с интересами и защитой прав потребителя».

Артем Белов, генеральный директор Союзмолоко:

«В последние годы действительно появилось большое количество организаций, которые не имеют нужной квалификации, но охотно составляют всевозможные рейтинги и «черные» списки. При этом зачастую такие проверки проводятся с максимальным количеством нарушений – от норм отбора проб до неверно выбранных методик контроля и стандартов, которым должны соответствовать продукты, например, масло может проверяться по стандарту на сыры или молоко, и безусловно, критерии в таких случаях будут нерелевантыми. Кроме того, крайне важна корректная интерпретация результатов, и даже дегустации в профессиональной среде проводятся только специалистами с необходимым образованием. Также в СМИ стали чрезвычайно популярны «народные» методы, на основе которых они составляют свои рейтинги и списки. В продукты могут капать йод, спирт, нагревать их и заниматься совершенно антинаучной трактовкой полученных результатов, и с этими средневековыми методами, безусловно, нужно бороться.

Путь к потребительской осознанности можно проложить только через просвещение и распространение знаний о современном производстве продуктов питания, о работе контролирующих органов, которые единственные в своем роде могут давать заключения, о пользе и важности гармоничного правильного питания».

Евгений Попов, Ответственный секретарь Объединения исследователей рынка и общественного мнения (ОИРОМ):

«Очевидно, что на выбор потребителей при покупке продукта или услуги влияют многочисленные отзывы, рецензии и рекомендации. Очень сложно отслеживать природу их возникновения – не всегда они являются результатами объективных, а самое главное, независимых исследований или экспресс-проверок «продукции с полки», и, следовательно, не должны становиться инструментом манипуляции потребителем. К сожалению, мы нередко наблюдаем эту тенденцию в контексте конкурентной борьбы между производителями. Рядовому покупателю можно предложить следующий рецепт для защиты от подобного рода вирусных новостей. Первый шаг - верификация источника информации. Для любого сообщения от имени очередных «британских ученых» должен быть четко указан источник информации. Второй шаг - внимание к формулировкам по каждой позиции и точность цитирования результатов, если речь идет о производственных или научных данных. Третий шаг - если в таком исследовании дана интерпретация результатов исследований, то комментировать их могут только авторитетные отраслевые эксперты».

Пока же авторитетные позиции большинства независимых исследовательских групп находятся на стадии формировании и адаптации в рынке, потребитель может «сверить часы», опираясь на данные официальных органов власти и государственных ведомств, таких как Роспотребнадзор, Минсельхоз и Роскачество.