2020-03-17T16:12:45+03:00
Спорт

Футбол, хоккей, баскетбол: как теперь определить чемпионов России?

Наши чемпионаты ушли на карантин до 10 апреля. Что будет дальше — никто не знает
Сергей КИРИЛЛОВ
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«Зенит» - чемпион?«Зенит» - чемпион?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футбол

Чемпионат России прерван после 22-тура. Если его не возобновить не удасться, то есть предложение вручить награды по тем местам, какие команды занимают на данный момент. «Зенит» - чемпион.

Хоккей

У хоккеистов несколько другие проблемы. После первого раунда плей-офф снялись с турнира финский «Йоккерит» и казахстанский «Барыс», которые прошли своих соперников. Теперь в розыгрыше Кубка Гагрина вместо 8 команд осталось 6 и две из них - СКА и «Сибирь» не имеют соперников по четвертьфиналу. Как доигрывать Кубок? По старой схеме, просто засчитав «Йоккериту» и «Барысу» поражения? Но тогда СКА и «Сибирь» получат преимущество в полуфинале, где они после отдыха будут играть с уставшими соперниками из других пар. Второй вариант — провести «пульку» из шести команд, чтобы каждая сыграла с каждой. Но скептики говорят, что чемпионат в таком все равно будет не легитимным. Лучше его совсем свернуть. А призы раздать по итогам регулярного первенства. ЦСКА не против — в таком случае он вновь чемпион.

Баскетбол

Здесь ситуация схожая с хоккеем, ведь победитель «Единой Лиги ВТБ» тоже определяется после игр плей-офф. А чемпионом России становится лучшая из российских команд по итогам этого же розыгрыша.

Вот что сообщил президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко:

— 17 марта, на совместном совещании с РПЛ и КХЛ Единая Лига ВТБ приняла решение приостановить чемпионат до 10 апреля. В связи с пандемией коронавируса мы находимся на ежедневной связи с клубами и органами власти.

Мы понимали, что в условиях распространения коронавируса, необходимо принять сложное решение. Главное — не причинить вред здоровью участникам и зрителям матчей. Надеемся, что в ближайшее время будет появляться позитивная информация и мы сможем возобновить чемпионат. Надеемся на поддержку болельщиков и всех любителей баскетбола.

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Российские чемпионаты могут продлить карантин и после 10 апреля

Российская футбольная Премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Лига ВТБ готовы приостановить свои турниры до 10 апреля, сообщает РИА Новости. Официально эта информация должна быть подтверждена во вторник к 18:00. Но источники КП называют это решение не окончательным. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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