Коронавирус в Австралии: не больше одной пачки туалетной бумаги в руки

Страна кенгуру далеко — но «чума 2020 года» пришла и туда. С начала пандемии коронавируса здесь почти 500 заболевших и пятеро умерших. Потери экономики из-за карантинных мер уже оценили в миллиард австралийских долларов.

На острове-государстве и раньше многие продукты были привозными, стоили дорого. А сейчас во многих магазинах нет и этого:

«У нас началась паника. В супермаркетах теперь — немного дико, везде ограничения на покупку: не больше одной пачки туалетной бумаги, салфеток, макарон и дезинфекторов для рук, — рассказала нам одна из читательниц «КП» в Сиднее. — Но даже с такими правилами я уже неделю нигде в городе не могу найти туалетную бумагу. Вижу только опустошенные полки…».

Из-за карантинных мер многие находятся в самоизоляции, еду заказывают с помощью курьерских служб в интернете. Однако комиссия таких онлайн-посредников может составлять 35%. Мало того, что работы (и денег) меньше, так ещё и тратиться приходится больше, жалуются австралийцы в Сети.

Зато другие интернет-сервисы восходят на ура: в числе хитов — программа для смартфона, показывающая, есть ли случаи заражения «короной» по соседству с тобой. Намерения у создателей благие: так люди смогут узнать об опасности, если вирус неподалёку. Но когда на карте твоего города в привычных местах одна за другой вспыхивают красные точки — борьбе с паникой это явно не способствует.

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