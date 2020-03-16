Почему во всем мире скупают впрок туалетную бумагу из-за коронавируса

Прошедший уик-энд даже в самых благополучных странах мира, объявивших режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с эпидемией коронавируса, прошел с размахом. Лишенный из-за закрытия ресторанов, кинотеатров и музеев зрелищ народ кинулся скупать продукты питания. Про запас.

Похоже, что генетическая память существует, и жители самых богатых кварталов Нью-Йорка смели с магазинных полок многое из того, что на них лежало. Хотя против версии о генетической памяти говорит странные предпочтения покупателей: в одном магазине скупили все замороженные овощные смеси, в другом – только консервы, в третьем – всю бакалею.

Поддавшись панике, покупатели смели определенные виды товаров, найти логику в их выборе иногда непросто.Фото: Алексей ОСИПОВ

Несмотря на то, что режим в ЧС действует в штате Нью-Йорк уже неделю, мегаполис до вчерашнего дня испытывал проблемы лишь с поставками медицинских масок и антибактериальных гелей. Покупательская активность резко усилилась лишь после того, как президент Трамп объявил режим ЧС на территории всех Соединенных Штатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Похоже, что всегда пополняющие именно по выходным покупатели смотрели на выбор тех, кто пришел в магазин пораньше и решил запастись на случай закрытия магазинов. Результатом стал хаотичный дефицит некоторых продуктов в стенах одной торговой точки. Более того, сам выбор купленных впрок продуктов никак не тянет на запас того, что можно и стоит хранить на случай возникновения действительно чрезвычайной ситуации.

Пустые полки в одном из супермаркетов Нью-Йорка.Фото: Алексей ОСИПОВ

Фасоль и перловка (они в США популярнее, чем русская гречка), детское питание и рыбные консервы, сахар и мука – все это в избытке. Но замороженные пиццы всех сортов и видов разобрали в каждом втором магазине, в каждом третьем в субботу и воскресенье закончилось мясо и мясные полуфабрикаты всех сортов. Рыба и морепродукты, детские подгузники и предметы личной гигиены мало кого интересовали, не пользовались ажиотажным спросом пиво и алкоголь. А вот коробки с кукурузными и овсяными хлопьями разобрали все до одной.

Управляющие магазинами успокаивали страждущих: «Завтра будут новые поставки, вы сможете все спокойно приобрести». К вечеру воскресенья ситуация в США накалилась до такой степени, что в дело попытался вмешаться сам президент. Трамп заявил, что контролирует ситуацию и даже провел переговоры с главами крупнейших торговых сетей. Глава государства призвал сограждан не закупать продовольствие впрок, мотивируя это тем, что система поставок отлажена, и никакого дефицита не предвидится.

Пустые холодильники для замороженных мясных полуфабрикатов.Фото: REUTERS

Спокойствия и уверенности американцам явно не прибавил самый вероятный конкурент Трампа на ближайших президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден. В ходе дебатов с еще одним соискателем кресла главы государства, Берни Сандерсом он заявил, что эпидемия коронавируса сравнима лишь с военным вторжением на территорию США. Дебаты транслировались в прямом эфире ведущих американских телеканалов вечером воскресенья. Так что вполне возможно, что сегодняшним днем в дефиците окажутся соль, спички и мыло. Что же еще покупать в ожидании войны?

Но хитом продаж во всем мире в эти выходные стала… туалетная бумага. Предмет, безусловно, первой необходимости, а также хранящийся долго. Всю имевшуюся на полках и складах магазинов туалетную бумагу раскупили в США и Израиле, Испании и Франции. Одна из австралийских газет в своем субботнем выпуске оставила несколько чистых полос, то ли в шутку, то ли всерьез предложив своим читателям использовать эти страницы в качестве пипифакса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Объяснить это сумасшествие сложно. Особенно с учетом того, что диарея не является симптомом коронавируса. Куда разумней, кажется, запастись чем-то съедобным, лекарствами, водой. Но раскупили даже редко пользовавшиеся спросом гигантские упаковки по 80 рулонов. И если ажиотажный спрос на туалетную бумагу в Израиле, в котором чуть ли не каждый третий является прямым потомков выходцев из бывшего СССР, где, как известно, туалетная бумага всегда была в дефиците, можно объяснить генетической памятью, то массовые предпочтения американцев, попы которых никогда не знали таких лишений, можно объяснить лишь практичностью. Просроченные продукты когда-нибудь придется съесть, вот излишки туалетной бумаги и придутся как раз кстати.

Кстати, израильская фондовая биржа проводит торги по воскресеньям. Лидеры роста вчерашнего дня – акции супермаркетов и продуктовых сетей. Они подскочили в цене, в среднем, на 8%. Сколько заработают производители продуктов питания, а также туалетной бумаги, остается только гадать. Потери покупателей, набравших кучу продуктов (большая часть из которых, скорее всего, отправится в помойку), да еще и в кредит, пока не никто считал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес на коронавирусе: в интернете продают фейковые вакцины и футболки от COVID-19

Пока весь мир бьется над изобретением лекарства от коронавируса, в рунете уже принялись продавать готовые вакцины. Сообщества, которые предлагают сыворотку можно обнаружить во «ВКонтакте».

— Секретная вакцина, разработана в Новосибирске. Проверена на десяти зараженных, все исцелились. Цена — 1000 рублей за пачку, — гласит объявление. (подробности)

Священник объясняет: можно ли заразиться коронавирусом в церкви и нужен ли карантин в храмах

В некоторых храмах уже выдают после Причастия запивку в одноразовых стаканах (до этого пили из общих чашечек). Прихожане не стесняются надевать на лицо защитные повязки. Так можно ли подхватить болезнь после похода в храм? Об этом «КП» рассказал отец Павел Островский. (подробности)