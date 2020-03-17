Путин обратился к гражданам России из-за ситуации с коронавирусом

- Перед тем как мы перейдём к серьёзным, важным для страны вопросам, я хотел бы поздравить Андрея Рэмовича с днём рождения, - начал совещание с членами правительства Путин. - Он занимается горным туризмом, скалолазанием. Мы все хотим подарить вам книжку, – называется «Скальные маршруты в окрестностях Большой севастопольской тропы».

Все выступавшие говорили о мерах, которые правительство намерено предпринять для борьбы с коронавирусом, но самым животрепещущим стал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. Она доложила, что в России зарегистрированы 114 случаев инфицирования вирусом, но при этом сил и средств в стране достаточно.

- Мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развёрнуты более 55 тысяч коек, в том числе, 28 тысяч - детских, более 12 тысяч - реанимационных, - сказала Голикова. - Подготовлены 7,5 тысяч боксов, где должно проходить лечение заболевших. Готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Таким образом вице-премьер опровергла сообщения в соцсетях, что "система здравоохранения не готова, аппаратов искусственной вентиляции легких недостаточно или их вообще не имеется".

Президент же свое выступление адресовал не только сидевшим за столом, но и жителям России. То есть "обращение к нации", слухи о котором упорно ходили, все же состоялось.

- Хотел бы обратиться ко всем гражданам нашей страны, - сказал Путин. - Благодаря оперативным мерам, принятым заранее, нам удалось сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Несмотря на потенциально высокий уровень риска ситуация в целом находится под контролем. Я прошу граждан отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием.

Глава государства рассказал о работе над тест-системами для выявления коронавируса, предположив, что уже через месяц появится овое поколение таких тестов.

- Работа интенсивно проводится в наших ведущих лабораториях, РФПИ профинансирует совместные разработки с японскими партнёрами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов, - сказал он. - Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест. Что касается вакцины, то такая работа также идёт.

Президент сообщил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. То есть теперь их можно будет купить через интернет.

- Это один из самых важных вопросов, прежде всего для тех граждан, которые находятся на карантине, - заявил Путин.

Глава государства поручил обратить внимание на социальную сферу и работу школ и детсадов, поддержать малый и средний бизнес,

- Нужно максимально избавить предпринимателей от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой, аккуратно, с учётом текущей ситуации подходить к разного рода штрафным санкциям - сказал Путин, но думать надо и об обычных людях, которые работают в этих структурах. - Я прошу работодателей также учесть это, чтобы мы спокойно, без всяких потерь прошли эту непростую прямо скажем ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766999" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

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