Попавшим на карантин из-за коронавируса больничные выплатят авансом

По последним данным число больных COVID-2019 в нашей стране выросло до 114 человек. Большинство из них привезли инфекцию из-за рубежа, и 10 пациентов заразились уже на месте. Пятеро заболевших выздоровели и выписаны из стационаров, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, у большинства — 106 человек — болезнь протекает в легкой форме.

В целом, коронавирус проник в 26 регионов России.

Голикова отметила, что всем подряд простудившимся жителям нашей страны не нужно проверяться на коронавирус. Сейчас специалисты считают правильным проверять в первую очередь тех, кто прибыл из «неблагополучных» стран. А также тех, кто контактировал с приехавшими из-за границы. Третья группа, которой полагается тестирование — люди с пневмонией.

Вице-премьер опровергла заявления о том, что российская медицина не готова к борьбе с коронавирусом. В России есть 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, для оказания медпомощи мобилизованы и готовы в любую минуту включиться в работу порядка 6 тысяч инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. Также при необходимости будут задействовать студентов медицинских вузов и колледжей. Для медиков создан неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, заверяют в правительстве.

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Тем, кто оказался на карантине после возвращения из стран с высоким риском заражения COVID, будут оплачивать больничные по новым правилам, сообщила Голикова. Деньги будут поступать на банковскую карту авансом, в каждый пятый рабочий день. То есть не придется дожидаться закрытия бюллетеня. При этом сам больничный разрешат оформлять удаленно, подтвердив возвращение из «неблагополучной» страны. Напомним, список таких государств утверждает и обновляет Роспотребнадзор, можно следить за обновлениями на сайте ведомства.

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