Коронавирус не запрещает маленькие и виртуальные вечеринки в Москве

В столице рестораны и кафе пока не закрываются из-за угрозы распространения коронавируса, а значит еще можно собираться небольшими компаниями до 50 человек, отмечать Дни рождения и юбилеи. «КП» узнала, как организовать безопасные праздники.

Вечеринки под облаками

Организовать Дни рождения и детские праздники обещают на смотровой площадке «Panorama360». Здесь, конечно, ввели ограничения по количеству посетителей (до 50 человек), стали мерять температуру на входе, выдавать маски и просить дезинфицировать руки, но площадка работает.

- Гости смогут подняться на смотровую площадку, насладиться видами Москвы, но фабрика мороженого и шоколада временно закрыты, - рассказали в пресс-службе «Panorama360». - Смотровую площадку можно посещать детскими группами, можно заказать стол хоть на 20 человек в нашем панорамном ресторане «360». В ресторане действует система депозита – минимально со взрослого человека около 2000-3000 рублей, с детей – 1000-1500 рублей,

Посетить можно еще одну любимую площадку москвичей – на Останкинской башне. В зоне досмотра померяют температуру и пустят при ее отсутствии полюбоваться столичными видами, а также в ресторан «7 небо».

- Останкинская башня работает, внутри не должно находиться более 50 человек одновременно, включая сотрудников башни. Количество посетителей жестко контролируется, - рассказали в пресс-службе Останкинской башни.

Футбол и торт со свечками

Места сейчас появятся в специализированных местах. Например, в футбольных кафе.

- Наши клиенты любят смотреть футбол, а мы всегда проводили прямые трансляции. Больших матчей сейчас не планируется – в Европе отменяются игры, да и в России. Но интересные игры еще проводятся, и мы их транслируем. И все же мы кафе, а значит кормим людей. В связи с указами города мы убрали несколько столов, чтобы количество гостей было до 50 человек, проводим дополнительную дезинфекцию, обрабатываем столы. И все еще принимаем заказы на проведения праздников. Свечки в торт можем поставить, - рассказали в спортивном баре на Новом Арбате.

В кафе на Патриарших прудах, где любили сидеть большими компаниями за одним столом, стараются разграничить зоны. Завозят новую мебель, убирают лишние столы. А в кафе «Простые вещи» предлагают устраивать домашние вечеринки.

- Мы запустили службу антивирусной доставки «Когда все дома» - для самоизолировавшихся в хорошей компании. У нас специальное меню: пирог Веллингтон, семга со шпинатом и сыром, запеченная в тонком слоеном тесте, ростбиф, паштеты, риеты и еще много всего. Заказ нужно сделать за 48 часов, - рассказывают в гастротеке «Простые вещи».

Пока еще готовы устроить веселый праздник в английском автобусе с экскурсией по МосквеФото: предоставлено организаторами

Снять особняк или лофт

Можно выбрать нейтральную территорию, где нет большой проходимости людей – найти особняк или лофт, где самим на свой вкус устроить вечеринку. Опять же, не беспокоясь, что с вами будут посторонние люди.

- Предлагаем место для мероприятия – красивый двухэтажный особняк с диванчиками, камином, зоной под фуршет или банкет. У нас есть возможность использования дымовых эффектов, предоставим экран, колонки. Аренда зала в час обойдется 10 000 рублей, - рассказали представители особняк на Менделеевской DOM25.

Свои пространства готовы предоставить Бахрушин Loft, LovelyLoft, ресторан в Театре Наций, пространство InLiberty и другие.

Еще один вариант небольших вечеринок – попасть на кухню в Novikov School на Цветном бульваре. Это кулинарные курсы, которые собирают до 12 человек.

- В ближайшие выходные у нас пройдут «Ленивые завтраки», «Эталонные пирожки» и «Израильская кухня». Стоимость участия – 6000 рублей с человека. За три часа вы под руководством шеф-повара приготовите 3-4 блюда, научитесь их сервировать, а также сможете попробовать на месте или забрать готовую еду с собой, - рассказали в Novikov School.

Пока еще готовы устроить веселый праздник в английском автобусе с экскурсией по Москве.

- Комфортно проводить праздник до 30 человек. Можете заранее украсить автобус, есть колонка для музыки. Гости могут взять с собой еду и напитки. Повезем по центру, по набережным, сможем сделать остановки для фотографий. Аренда обойдется минимум – 30 тысяч рублей за 3 часа. Нужно бронировать место за три дня и предоплата 50%, - рассказывают организаторы поездок «Drivebus».

Кстати

Виртуальные вечеринки и Дни рождения

Москвичи уже додумались устраивать виртуальные вечеринки и проводят их с помощью мобильных приложений «Skype», «Instagram» и «Zoom».

- Удаленный режим не должен мешать поздравлению коллеги с Днем рождения. Одновременно в приложении «Zoom» нас вышло девять человек, причем именинница думала, что поздравлять ее буду только я, а потом оказалось, что все присоединились. Думаем вечером повторить, когда все нальем дома по кружке чая, - рассказывает москвич Анатолий Некрасов.