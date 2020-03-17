2020-03-17T20:57:40+03:00
Общество

Олег Кашин про Эдуарда Лимонова: Он поднял флаг над Севастополем за 20 лет до того, как туда пришел российский десант

Известный публицист вспомнил о жизни легендарного писателя
Олег КАШИНжурналист
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Великий человек, великий наш современник, любимый дедВеликий человек, великий наш современник, любимый дедФото: EAST NEWS
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Этим вечером не стало писателя Эдуарда Лимонова. Ему было 77 лет. О его жизни и смерти — журналист Олег Кашин:

Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь.

Но важнее и весомее собственной жизни и собственных текстов — то, что он придумал Россию, саму ту реальность, в которой мы живем. Гениальным озарением эмигранта в восьмидесятые стало это чувство «великой эпохи» и советская военная шинель, в которой он бродил по Парижу, пока люди в СССР мечтали стать Западом, или дореволюционной Россией, или чем-то еще — он первым сказал нам, о чем нужно мечтать на самом деле, он боролся за эту мечту сначала в одиночку, потом сделав партию. Его люди подняли флаг над Севастополем за двадцать лет до того, как туда пришел российский десант. Задолго до любых «Лидеров России» и любой политической школоты он научился говорить с детьми и молодежью на таком языке, что она была готова идти за ним умирать. Вся государственная эстетика нынешней России, все ее ценности, это сочетание несочетаемого, как черные серп и молот в белом круге на красном фоне — все придумал он, без него той России, которая есть теперь, не было бы. Может быть, без него не было бы ничего. Его судили за то, что сейчас считается доблестью — «добровольцем Донбасса» он стал за 15 лет до тех добровольцев, которых мы видели во время «русской весны».

Он был поэт. И когда его судили в Саратове, он написал стихи «и сильный был в Саратове замучен, а после смерти тщательно изучен». Был неправ. Тщательно изучен он при жизни — самой российской реальностью, которую он создал за нас и для нас. Великий человек, великий наш современник, любимый дед. Ужасное горе. "Нет, жизнь!"

Умер Эдуард Лимонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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