2020-03-17T20:53:04+03:00
Общество

Писатель Шаргунов про смерть Эдуарда Лимонова: Мы до последнего с ним созванивались. Он умер в больнице

Писатель и депутат не смог сдержать слез
Роман ГОЛОВАНОВ
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Вечером во вторник не стало Эдуарда ЛимоноваВечером во вторник не стало Эдуарда ЛимоноваФото: EAST NEWS
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Писатель и депутат Сергей Шаргунов рассказал «КП», что вечером во вторник не стало его учителя Эдуарда Лимонова.

- Для меня он был родным человеком. Мы созванивались с ним до последнего. Он был в трезвом уме и ясной памяти. Честно говоря, больше не хочу ничего говорить.

- Сергей, а известно, от чего он умер?

- Ну, я знаю, что он умер в больнице, где в последнее время находился.

- Царствие Небесное и Вечный покой.

- Именно так, Роман…

Напомним, что легендарному писателю было 77 лет.

Умер Эдуард Лимонов.

ДОСЬЕ КП

Эдуард Вениаминович Савенко (Лимонов) родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске, вырос в Харькове, а с 1967 года проживал в Москве. В 1974-м эмигрировал в США, но после повышенного интереса ФБР перебрался во Францию, где и получил гражданство. В 1990 году вновь получил советский паспорт и вернулся на родину.

За всю свою жизнь написал более 60 книг - в стихах и прозе. Самой известной считается "Это я, Эдичка". Ее перевели на десятки языков. Также писатель был известен скандальным поведением. Как-то он приковал себя наручниками к дверям газеты "Нью-Йорк Таймс", требуя публикации своих статей. Также Эдуард Лимонов принимал участие в десятке военных конфликтов 90-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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