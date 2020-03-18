Владимир Путин: Повышение реальных доходов граждан - важная задача, которую нужно решить

Средний класс и доходы населения стали темой для обсуждения в новой серии большого интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Путину". Стенограмма этого разговора ниже.

Андрей Ванденко

Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины?

Владимир Путин

Послушайте, Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%.

Андрей Ванденко

Ну тогда не средний, а посредственный класс.

Владимир Путин

Ну Вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий.

Андрей Ванденко

По средствам.

Владимир Путин

Не по средствам, а по методике Мирового банка. По средствам — непонятно, что это такое. А вот по методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс. Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс.

Андрей Ванденко

Ну всё-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии...

Владимир Путин

И наращивать доходы...

Андрей Ванденко

Владимир Владимирович...

Владимир Путин

Не хотелось бы как во Франции.

Андрей Ванденко

Не хотелось бы?

Владимир Путин

Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет.

Андрей Ванденко

Ну вот во Франции народ вышел.

Владимир Путин

Да.

Андрей Ванденко

И Макрон сказал... ход взял, ход забрал, отыграл назад.

Владимир Путин

Ну так разве это хорошо?

Андрей Ванденко

Я не знаю, для французского народа, думаю, да, которым...

Владимир Путин

Не думаю. Во-первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, — это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребёнку. С точки зрения экономики это обоснованно на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство.

Андрей Ванденко

Для военных остался, для силовых структур остался.

Владимир Путин

Где?

Андрей Ванденко

У нас.

Владимир Путин

Да не только. Для шахтёров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно решать всё-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%. Летом следующего года, в июле по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается.