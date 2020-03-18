2020-03-18T09:47:58+03:00
Политика

Владимир Путин: Средний класс в России есть, наша задача его укрепить

Президент рассказал, почему не стоит брать пример с Франции
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин. Фото Михаил Метцель/ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото Михаил Метцель/ТАСС
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Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, в котором рассказал о ситуации со средним классом в России. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ КАК ВО ФРАНЦИИ

- Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины?

- Вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%.

- Ну тогда не средний, а посредственный класс.

- Ну вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий.

- По средствам.

- Не по средствам, а по методике Мирового банка. По средствам — непонятно, что это такое. А вот по методике Мирового банка в каждой стране получается свой средний класс. Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс.

- Ну всё-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии...

- Не хотелось бы как во Франции. Ну вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там не переставая эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет.

НАМ НАДО НЕ ЛЬГОТЫ ВВОДИТЬ, А ДОХОДЫ ГРАЖДАН ПОВЫШАТЬ

- Ну вот во Франции народ вышел. И Макрон сказал... ход взял, ход забрал, отыграл назад.

- Ну так разве это хорошо?

- Я не знаю, для французского народа, думаю, да.

- Не думаю. Во-первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, — это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребёнку. С точки зрения экономики это обоснованно на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически всё сохранили, все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство.

- Для военных остался, для силовых структур остался.

- Да не только. Для шахтёров остался, например, для других категорий, для педагогов остался, у нас огромное количество льготников. Больше того, даже для матерей многодетных в 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно решать всё-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь наш Фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП: 7,3%. Летом следующего года, в июле по-моему, будет зачисление на счета, и у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если вот эти резервные фонды, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос, на что: на инвестиции, на поддержку определённых групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 16. О среднем классе и доходах населения.

Полная расшифровка разговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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