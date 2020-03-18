Курс доллара превысил 77 рублей

«Черное золото» продолжает дешеветь. За баррель нефти на мировых биржах сейчас дают меньше 30 долларов. Такого не было очень давно. Тому виной – продолжение ценовых войн на сырьевом рынке. Саудовская Аравия в очередной раз пообещала, что будет поставлять нефть по бросовым ценам в Европу. На этом фоне у рубля было мало шансов удержаться в диапазоне 70 – 75 рублей, в котором он находился в течение недели.

- Для нашей валюты сложился негативный внешний фон. Нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район 28,5 доллара за баррель, - говорит Богдан Зварич, главный аналитик «Промсвязьбанка». – При этом поддержку рублю оказывают продажи валюты по бюджетному правилу, а также рост спроса на рубли со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 25 марта.

Судя по открытию торгов на Московской бирже в среду, внешние факторы пересилили внутренние. По состоянию на 11 утра наша валюта слабела на 3% - почти до 78 рублей за доллар и до 85,5 рубля за евро.

- Сейчас ЦБ старается сдерживать курс в диапазоне 70 – 75 рублей за доллар путем продажи валюты, но в случае снижения цен на нефть до $20, мы можем увидеть 90 рублей за доллар, - считает Дмитрий Донецкий, аналитик ИФК «Солид». – При этом в конце года мы ожидаем восстановление цен на нефть и укрепление рубля в район 65 рублей.

Напомним, недавно крупный международный инвестбанк Goldman Sachs сделал прогноз, по которому в ближайшие месяцы российская валюта может опуститься до 80 рублей за доллар, но через два год курс может вернуться к отметке в 61 рубль. Напомним, исторический максимум по американской валюте был в конце января 2016 года. Тогда ЦБ установил курс в 83,59 рубля за один доллар.

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