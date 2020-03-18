Генерал СК Александр Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятки

В среду, 18 марта, Мосгорсуд приговорил экс-начальника Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам тюрьмы. Отбывать срок за получение взяток он будет в колонии строго режима.

По решению суда ему предстоит выплатить штраф в 196 миллионов рублей. Также он лишен звания генерала и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и 7 лет не сможет работать в органах государственной власти, сообщает корреспондент РИА Новости с судебного заседания.

В суде зачитали только вводную и резолютивную части приговора, поскольку некоторые материалы дела имеют гриф "совершенно секретно" и не могут быть озвучены в присутствии прессы и простых слушателей.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что дело Дрыманова получило большую огласку в 2015 году, после перестрелки у ресторана Elements 15 декабря. Спор из-за долга между владелицей заведения и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.

Участники, устроившие жестокую расправу были оперативно задержаны и арестованы. Тогда же следствие выяснило, что некоторые офицеры СК получили от криминальных личностей большую сумму денег - миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова, известного как итальянца, и доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал непосредственное участие в перестрелке.

Эту сумму Дрыманов разделил вместе с подельниками. Ему досталась пятая часть взятки - 200 тысяч долларов. Такую сумму он придумал замаскировать в мешках для одежды.

Второй эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с 9 850 евро. Такая сумма досталась ему за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, на тот момент, осужденного за коррупцию.

В июле 2018 сотрудники ФСБ задержали Дрыманова. За месяц до этого, в начале июня Дрыманов сам направил руководству рапорт об уходе с поста в связи с достижением им предельного возраста и выходом на пенсию.

Другие соучастники по делу - бывший глава управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, - приговорили к 10 и 14 годам колонии соответственно, а также штрафам в размере 195 и 250 миллионов рублей.