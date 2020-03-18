2020-03-18T14:43:32+03:00
Происшествия

Генерал СК Александр Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятки

Также по решению суда ему предстоит выплатить многомиллионный штраф
Юлия Кекова
Поделиться:
В среду, 18 марта, Мосгорсуд приговорил экс-начальника Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам тюрьмы. Фото: Максим Григорьев/ТАССВ среду, 18 марта, Мосгорсуд приговорил экс-начальника Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам тюрьмы. Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Изменить размер текста:

В среду, 18 марта, Мосгорсуд приговорил экс-начальника Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам тюрьмы. Отбывать срок за получение взяток он будет в колонии строго режима.

По решению суда ему предстоит выплатить штраф в 196 миллионов рублей. Также он лишен звания генерала и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и 7 лет не сможет работать в органах государственной власти, сообщает корреспондент РИА Новости с судебного заседания.

В суде зачитали только вводную и резолютивную части приговора, поскольку некоторые материалы дела имеют гриф "совершенно секретно" и не могут быть озвучены в присутствии прессы и простых слушателей.

Сайт kp.ru ранее сообщал, что дело Дрыманова получило большую огласку в 2015 году, после перестрелки у ресторана Elements 15 декабря. Спор из-за долга между владелицей заведения и ее подрядчиком вылился в убийство двух человек и ранение еще нескольких.

Участники, устроившие жестокую расправу были оперативно задержаны и арестованы. Тогда же следствие выяснило, что некоторые офицеры СК получили от криминальных личностей большую сумму денег - миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова, известного как итальянца, и доверенного лица Захария Калашова (Шакро Молодой), который принимал непосредственное участие в перестрелке.

Эту сумму Дрыманов разделил вместе с подельниками. Ему досталась пятая часть взятки - 200 тысяч долларов. Такую сумму он придумал замаскировать в мешках для одежды.

Второй эпизод с получением незаконного вознаграждения связан с 9 850 евро. Такая сумма досталась ему за покровительство от своего первого заместителя Дениса Никандрова, на тот момент, осужденного за коррупцию.

В июле 2018 сотрудники ФСБ задержали Дрыманова. За месяц до этого, в начале июня Дрыманов сам направил руководству рапорт об уходе с поста в связи с достижением им предельного возраста и выходом на пенсию.

Другие соучастники по делу - бывший глава управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, - приговорили к 10 и 14 годам колонии соответственно, а также штрафам в размере 195 и 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве
Украинским националистам придется ответить за то, что они cтреляли и взрывали петарды, а затем сорвали со здания дипломатического представительства Государственный флаг Российской Федерации
Дело «Соньки сипатой»: в Хабаровске продолжается суд над предполагаемой убийцей трех человек
Номинантка на звание самого пожилого серийного убийцы в мире в эксклюзивном интервью указала «КП» - Хабаровск» причину, по которой она взяла на себя два преступления, совершенные, по её нынешней версии, совсем другими людьми
Новости 24
Черногория разрешила российским туристам улететь на родину
ФСИН приостанавливает все свидания с заключенными из-за коронавируса
Силуанов заявил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
В России на дорогах появится новый предупреждающий о камерах знак
Правительство выделило 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом
Евро подскочил выше 86 рублей впервые с февраля 2016 года
«Их цель - переложить ответственность за своих граждан на Россию»: Мария Захарова - о том, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов
В Вологодской области объявлены досрочные двухнедельные школьные каникулы
Курс евро на 19 марта: официальные данные ЦБ РФ
Психолог посоветовала, как эффективно трудиться на удаленке
Песков о том, сдал ли Путин тест на коронавирус: «Его график - лучший показатель здоровья»
Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек
Врач из Китая назвал три простых способа защиты от коронавируса
В Черногории застряли более тысячи россиян, в том числе и онкобольные
В Сирии возобновила работу электроподстанция под Алеппо
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин