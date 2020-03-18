2020-03-18T15:27:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Весенний призыв может оказаться под вопросом из-за коронавируса

В Кремле пообещали проконсультироваться с Минобороны - не опасен ли коронавирус для военкоматов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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В Кремле пообещали проконсультироваться с Минобороны - не опасен ли коронавирус для военкоматовВ Кремле пообещали проконсультироваться с Минобороны - не опасен ли коронавирус для военкоматовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кремле оказались не готовы ответить на вопрос «Что делать в условиях эпидемии коронавируса с весенним призывом в армию, который должен был еачаться 1 апреля?». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проконсультироваться в министерстве обороны.

- Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, - сказал он журналистам. - Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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