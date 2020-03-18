Весенний призыв может оказаться под вопросом из-за коронавируса

В Кремле оказались не готовы ответить на вопрос «Что делать в условиях эпидемии коронавируса с весенним призывом в армию, который должен был еачаться 1 апреля?». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проконсультироваться в министерстве обороны.

- Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, - сказал он журналистам. - Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны.

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