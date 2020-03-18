Почему гречка стала символом беды в России

Вопрос «зачем наши люди при любом кризисе в первую очередь сметают с прилавков гречку и туалетную бумагу» сейчас во всех соцсетях

Почему не макароны с рисом, и даже не разные интересные напитки, а именно гречка вымывается первой? Из стратегических продуктов длительного хранения мы выбираем именно её. Почему именно она - символ беды в России? При том, что в обычной мирной жизни её многие не любят, не едят и не покупают.

Мне попалось уже штуки три глубокомысленных текстов на эту тему. О том, что гречка сакральна и метафизична. О том, что эта крупа зашифрована в культурном коде России. Что она символ страны. Она, как птица Сирин, символизирует, что возродится Россия из любого пепла. Кто не верит - кот Баюн с Серым Волком подтвердят, они эту информацию узнавали где надо. Там сказали, что не нужны русскому человеку разносолы, дай ему гречку-матрешку-балалайку и леопардовый пиджак, и он выживет. По щучьему велению. Ещё сказали, что русский человек непритязателен. Ленин вон в Шушенском стриг ногти овечьими ножницами, потому что других не было.

Но я не кот Баюн, и мне кажется, что объяснение для этого явления абсолютно не метафизическое. И уходит в наши пищевые традиции. Они в основном советские, даже у тех, кто родился уже при Ельцине. Даже у тех, кто живет на две страны, они все еще советские. Потому что сама среда еще во многом советская, и это отдельный длинный разговор. Макароны мы в массе своей ненавидим. Хотя паста - чуть ли не самое вкусное, что придумало человечество: с помидорами, чесноком, базиликом, песто, всякими морскими гадами... но это в Италии. А нас никто никогда не учил готовить, относясь к продуктам с нежностью и уважением. И не учили, что еда - часть культуры. У нас при слове «макароны» память моментально подсовывает армию, голодное студенчество, пионерлагерь, больницу, алюминиевый бак с надписью масляной краской на боку, а внутри что-то слипшееся и безвкусное. Малосъедобное. Детсадовская тарелка остывших скользких макарон со стыдливой кучкой баклажанной икры сбоку навеки у нас в памяти.

Есть рис сам по себе, как азиаты, мы тоже не умеем. Рис для нас - это плов, а плов требует усилий, времени, мяса, души, дополнительных расходов. Перловка опять же напоминает об армии, поэтому в магазине проходим мимо полок с ней. Перловку теперь переименовали в булгур, но нас, советских людей, не обманешь.

И потому хватаем родную гречку, которую - одну - можно без отвращения есть просто так, всего лишь сварив в воде. Которая - одна - имеет хоть какой-то вкус сама по себе. Вот и все объяснение, по-моему.

Опять же, в критические моменты включается советский участок в наших генах, где записано, как с мамой-бабушкой мы стояли в очередях именно за гречкой и туалетной бумагой. Дальше в сознании вспыхивает сигнальная лампочка: хватай, дефицит!

А с туалетной бумагой ещё проще. Она попросту громоздкая, занимает много места. Поэтому её в магазине в принципе немного (а казалось бы). И если вы, а вслед за вами ещё 10 человек, берут вместо одной упаковки три - полки пустеют за полчаса. И возникает иллюзия, что завтра война. А завтра вместо войны к магазину прикатит фура, и мигрант-грузчик снова забьётся полки гречкой и туалетной бумагой, бубня: «С ума все посходили...» Бубнят мигранты почему-то русски, это радует.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россияне массово скупают электронику. И правильно делают

За техникой приходится погоняться по магазинам (подробности)