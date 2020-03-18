Школам предложили перенести весенние каникулы

Министерство просвещения порекомендовало школам страны перенести весенние каникулы на ближайшие три недели. Это не значит, что школьники будут отдыхать до 12 апреля - каникулы продлятся привычную неделю, а остальные две дети проведут на дистанционном обучении.

- В 75 процентах школ каникулы по плану и так начинаются с 23 марта, - объяснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. – Однако, есть и те школы, которые учатся по триместрам, где каникулы были запланированы на более поздний срок. Мы порекомендовали им передвинуть каникулы на временной промежуток с 23 марта по 12 апреля, а в остальное время переключить учеников на дистанционное обучение и свободное посещение.

Таким образом, общая продолжительность учебного года не уменьшится. Просто две недели из этого года школьники будут осваивать программу из дома. Многих родителей, особенно пап и мам младшеклассников, эта новость, мягко говоря, не обрадовала. «Получается, мы теперь, помимо своей работы, которую никто не отменял, еще и учить детей должны? Кто станет объяснять новые темы второкласснику, ведь учитель будет только задания в электронные дневники загружать».

Опасения понятны, но так быть не должно. В Минпросвещения настаивают: обучать детей будет учитель. Но делать он это будет дистанционно, с помощью современных технологий. Как именно - часть школ уже поняла. Для тех, кто не может сразу переключиться, оперативно организуют методическую помощь. В помощь директорам, учителям и родителям заработала круглосуточная горячая линия, где лучшие педагоги, методисты и эксперты профильных институтов ответят на любые вопросы об учебе в "удаленном" формате.

В Москве и Подмосковье, например, многие родители школьников уже получили от учителей приглашение подключиться к той или иной интернет-платформе, где педагоги смогут читать лекции, давать задания и затем проверять их он-лайн, выставляя оценки.

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