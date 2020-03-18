«Мы все потрясены»: Оргкомитет «Евровидения» отменил шоу из-за пандемии коронавируса

Клип на песню Uno группы Little Big собрал 33 миллиона просмотров за 5 дней.

в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big

Танец из этого клипа стал вирусным, его повторяют по всей России (и не только), записывая короткие ролики в соцсетях.

Сибиряк Дмитрий Красилов, что так зажигательно отплясывал в клипе, собрался ехать в Роттердам вместе с командой.

И тут оргкомитет «Евровидения-2020» объявил об отмене шоу. Точнее, его переносе.

- За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые могли бы позволить провести «Евровидение», - сказано в сообщении EBU. - Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать шоу живьем, как это планировалось.

в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big

Решение ожидаемое — все массовые мероприятия, спортивные и не только, по всему миру отменяются ради того, чтобы не допустить вспышки коронавируса и ускоренному распространению заразы.

В настоящий момент ведутся переговоры о проведении конкурса в 2021 году (в принципе он и так должен был состояться в следующем году). Переносить его на конец года не будут. EBU боится, что вирус еще не удастся победить, и рисковать здоровьем нескольких тысяч зрителей, собравшихся посетить мероприятие, не хочет.

Что, если устроить только трансляцию?

При пустом зале.

Проводить конкурс без зрителей тоже не представляется возможным — как минимум, это бессмысленно. Устраивать шоу «дистанционно», как предлагали в свое время выступать Юлии Самойловой украинские организаторы «Евровидения», тоже глупо. Суть конкурса — в ЖИВЫХ выступлениях для большой толпы людей. «Реалистичную альтернативу» подобрать не удалось.

А как быть с песнями? До следующего года они «протухнут».

Референтная группа обсудит с вещателями, можно ли будет участникам спеть в следующем году песни, подготовленные и обнародованные в этом году. Это решение тоже еще не принято. Как мы помним, в «Евровидении» могут соревноваться только СВЕЖИЕ песни, не звучавшие нигде ранее.

Сибиряк Дмитрий Красилов, что так зажигательно отплясывал в клипе, собрался ехать в Роттердам вместе с командойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Что будет с Little Big?

Вероятнее всего, группа Little Big сохранит за собой право участвовать в «Евровидении-2021». Слишком уж большая работа была проделана по подготовке к конкурсу. Да и право на трансляцию конкурса останется все еще за Первым каналом (как в случае с казусом Юлии Самойловой, которой де-факто заблокировали возможность спеть на «Евровидении-2017»), едва ли он сменит лошадей на переправе. От музыкантов на момент публикации никакой реакции еще не последовало.

Первый канал: в Youtube победила группа Little Big

- Мы сожалеем от отмене «Евровидения», - признал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. - Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big.