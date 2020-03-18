«Мы все потрясены»: Оргкомитет «Евровидения» отменил шоу из-за пандемии коронавируса
Клип на песню Uno группы Little Big собрал 33 миллиона просмотров за 5 дней.
в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big
Танец из этого клипа стал вирусным, его повторяют по всей России (и не только), записывая короткие ролики в соцсетях.
Сибиряк Дмитрий Красилов, что так зажигательно отплясывал в клипе, собрался ехать в Роттердам вместе с командой.
И тут оргкомитет «Евровидения-2020» объявил об отмене шоу. Точнее, его переносе.
- За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые могли бы позволить провести «Евровидение», - сказано в сообщении EBU. - Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами вещателей и властями Нидерландов, - означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать шоу живьем, как это планировалось.
в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big
Решение ожидаемое — все массовые мероприятия, спортивные и не только, по всему миру отменяются ради того, чтобы не допустить вспышки коронавируса и ускоренному распространению заразы.
В настоящий момент ведутся переговоры о проведении конкурса в 2021 году (в принципе он и так должен был состояться в следующем году). Переносить его на конец года не будут. EBU боится, что вирус еще не удастся победить, и рисковать здоровьем нескольких тысяч зрителей, собравшихся посетить мероприятие, не хочет.
Что, если устроить только трансляцию?
При пустом зале.
Проводить конкурс без зрителей тоже не представляется возможным — как минимум, это бессмысленно. Устраивать шоу «дистанционно», как предлагали в свое время выступать Юлии Самойловой украинские организаторы «Евровидения», тоже глупо. Суть конкурса — в ЖИВЫХ выступлениях для большой толпы людей. «Реалистичную альтернативу» подобрать не удалось.
А как быть с песнями? До следующего года они «протухнут».
Референтная группа обсудит с вещателями, можно ли будет участникам спеть в следующем году песни, подготовленные и обнародованные в этом году. Это решение тоже еще не принято. Как мы помним, в «Евровидении» могут соревноваться только СВЕЖИЕ песни, не звучавшие нигде ранее.
Сибиряк Дмитрий Красилов, что так зажигательно отплясывал в клипе, собрался ехать в Роттердам вместе с командойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Что будет с Little Big?
Вероятнее всего, группа Little Big сохранит за собой право участвовать в «Евровидении-2021». Слишком уж большая работа была проделана по подготовке к конкурсу. Да и право на трансляцию конкурса останется все еще за Первым каналом (как в случае с казусом Юлии Самойловой, которой де-факто заблокировали возможность спеть на «Евровидении-2017»), едва ли он сменит лошадей на переправе. От музыкантов на момент публикации никакой реакции еще не последовало.
Первый канал: в Youtube победила группа Little Big
- Мы сожалеем от отмене «Евровидения», - признал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. - Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном Youtube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big.
Little Big: трэш, рейв и эпатаж.«Скибиди, ва-па-па-па!» Если вы ещё не танцевали под эту песню, то самое время это сделать! Ведь именно ребята из Little Big будут представлять нашу страну на «Евровидении-2020»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»