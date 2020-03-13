2020-03-13T13:37:27+03:00
Звезды

Танцор Дмитрий Красилов — о «Евровидении-2020»: «Мне пока еще не сделали предложения поехать на конкурс»

«КП» дозвонилась до главного героя выходных — толстячка из клипа группы Little Big «Uno» [видео, опрос]
Егор АРЕФЬЕВ
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После презентации клипа группы Little Big на песню «Uno» простой парень из Заринска (Алтайский край) проснулся знаменитым.После презентации клипа группы Little Big на песню «Uno» простой парень из Заринска (Алтайский край) проснулся знаменитым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Для кого-то пятница 13-го несчастливый день. А вот для Дмитрия Красилова — наоборот. После презентации клипа группы Little Big на песню «Uno» простой парень из Заринска (Алтайский край) проснулся знаменитым. Именно он пламенно отплясывал на фоне поющих музыкантов — да делал это так вдохновенно, что покорил сердца зрителей и циничные соцсети. Оказывается, Красилов не парень с улицы, которому захотелось покрутить руками в клипе ради достижения максимально абсурдного эффекта, он — профессиональный танцор, много лет тренировавшийся и выступающий.

«КП» удалось поговорить с Дмитрием и узнать его планы на «Евровидение-2020».

- Дмитрий, как настроение? Поздравляем с успехом!

- Прекрасное! Спасибо. Знаю-знаю, зачем вы звоните.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

- Раз знаете, тогда, возможно, приоткроете завесу тайны — как снимался тот самый клип Uno, набравший уже полтора миллиона просмотров в ютубе? Долго репетировали феерический танец?

- (подчеркнуто вежливо и дружелюбно) Я бы с радостью, но, к сожалению, никаких комментариев пока давать не могу. Так мы договорились (с группой — Авт.).

- Контракт?

- Ну да, пока не могу. Прошу прощения, правда.

Оказывается, Красилов не парень с улицы, которому захотелось покрутить руками в клипе ради достижения максимально абсурдного эффекта, он — профессиональный танцор, много лет тренировавшийся и выступающий. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказывается, Красилов не парень с улицы, которому захотелось покрутить руками в клипе ради достижения максимально абсурдного эффекта, он — профессиональный танцор, много лет тренировавшийся и выступающий.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ох уж эти продюсеры, мастера конспирации и эксклюзива. Хорошо, тогда один абстрактный вопрос можно?

- Давайте попробуем.

- На «Евровидение-2020» вас берут?

- Могу сказать так: мне пока никто ничего не предлагал.

Для кого-то пятница 13-го несчастливый день. А вот для Дмитрия Красилова — наоборот. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для кого-то пятница 13-го несчастливый день. А вот для Дмитрия Красилова — наоборот.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Хм. Но народ уверен — без вас выступление Little Big будет неполноценным. Выходит, отснялись в клипе, но решение не принято?

- Да. Пока отработал. А там, если предложат, буду уже решать.

Именно он пламенно отплясывал на фоне поющих музыкантов — да делал это так вдохновенно, что покорил сердца зрителей и циничные соцсети. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Именно он пламенно отплясывал на фоне поющих музыкантов — да делал это так вдохновенно, что покорил сердца зрителей и циничные соцсети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером 13 марта Little Big придет в гости передачи «Вечерний Ургант». Не исключено, что и Дмитрий Красилов появится в шоу с деталями подготовки номера.

Группа Little Big выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020» в Роттердаме 12 мая. Музыканты представят композицию Uno собственного сочинения. В расширенном составе команды споет и Юрий Музыченко, солист группы The Hatters.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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