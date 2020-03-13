Танцор Дмитрий Красилов — о «Евровидении-2020»: «Мне пока еще не сделали предложения поехать на конкурс»

Для кого-то пятница 13-го несчастливый день. А вот для Дмитрия Красилова — наоборот. После презентации клипа группы Little Big на песню «Uno» простой парень из Заринска (Алтайский край) проснулся знаменитым. Именно он пламенно отплясывал на фоне поющих музыкантов — да делал это так вдохновенно, что покорил сердца зрителей и циничные соцсети. Оказывается, Красилов не парень с улицы, которому захотелось покрутить руками в клипе ради достижения максимально абсурдного эффекта, он — профессиональный танцор, много лет тренировавшийся и выступающий.

«КП» удалось поговорить с Дмитрием и узнать его планы на «Евровидение-2020».

- Дмитрий, как настроение? Поздравляем с успехом!

- Прекрасное! Спасибо. Знаю-знаю, зачем вы звоните.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

- Раз знаете, тогда, возможно, приоткроете завесу тайны — как снимался тот самый клип Uno, набравший уже полтора миллиона просмотров в ютубе? Долго репетировали феерический танец?

- (подчеркнуто вежливо и дружелюбно) Я бы с радостью, но, к сожалению, никаких комментариев пока давать не могу. Так мы договорились (с группой — Авт.).

- Контракт?

- Ну да, пока не могу. Прошу прощения, правда.

Оказывается, Красилов не парень с улицы, которому захотелось покрутить руками в клипе ради достижения максимально абсурдного эффекта, он — профессиональный танцор, много лет тренировавшийся и выступающий.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ох уж эти продюсеры, мастера конспирации и эксклюзива. Хорошо, тогда один абстрактный вопрос можно?

- Давайте попробуем.

- На «Евровидение-2020» вас берут?

- Могу сказать так: мне пока никто ничего не предлагал.

Для кого-то пятница 13-го несчастливый день. А вот для Дмитрия Красилова — наоборот.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Хм. Но народ уверен — без вас выступление Little Big будет неполноценным. Выходит, отснялись в клипе, но решение не принято?

- Да. Пока отработал. А там, если предложат, буду уже решать.

Именно он пламенно отплясывал на фоне поющих музыкантов — да делал это так вдохновенно, что покорил сердца зрителей и циничные соцсети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером 13 марта Little Big придет в гости передачи «Вечерний Ургант». Не исключено, что и Дмитрий Красилов появится в шоу с деталями подготовки номера.

Группа Little Big выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020» в Роттердаме 12 мая. Музыканты представят композицию Uno собственного сочинения. В расширенном составе команды споет и Юрий Музыченко, солист группы The Hatters.

Победит ли Little Big c песней Uno на Евровидении?..

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