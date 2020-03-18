Экс-генералу Дрыманову, который хранил взятки в мешках для одежды дали 12 лет тюрьмы

Мосгорсуд приговорил экс-начальника Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова к 12 годам тюрьмы за получение взяток. Срок он будет в колонии строго режима, которая предназначена для силовиков.

Судья Сергей Груздев не только лишил его звания генерала и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, но и запретил Дрыманову после отбытия срока заключения еще 7 лет работать в органах государственной власти. Судья также назначил экс-генералу штраф в 196 миллионов рублей.

"МОКРОЕ ДЕЛО"

В суде зачитывали лишь вводную и резолютивную части приговора, так как на большую часть материалов получили гриф "совершенно секретно". Дело в том, что за свою службу Дрыманов руководил следственными группами, которые расследовали важные и резонансные дела, и их работа не должна быть дискредитирована.

О взяткоемкости Дрыманова стало известно после после перестрелки, которая случилась в декабре 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.

Тогда группировка криминального авторитета Захария Калашова (кличка - Шакро Молодой прим.Ред.) вымогала 8 миллионов рублей за оформление ресторана столичного ресторатора Ким в пользу своей знакомой дизайнера Мисиковой. На стороне Ким выступил адвокат Эдуард Буданцев. Бывший офицер КГБ из наградного боевого пистолета застрелил двух рейдеров Калашова, которые были вооружены травматическим оружием, а еще 8 ранил. В итоге с Буданцева все обвинения в суде сняли: в целях самообороны он имел право «причинить любой вред» нападавшим.

Под следствие попали 11 вымогателей и правая рука Шакро Молодого - Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Именно он руководил перестрелкой.

МИЛЛИОН НА ПЯТЕРЫХ

Бывший начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, замначальник УСБ СК РФ Александра Ламонов и бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ России в июле 2016-го. Они обвинялись по статье «взятка».

Их обвинили в том, что они взяли с Шакро взятку в 1 миллион долларов. За эту сумму они должны были переквалифицировать обвинение на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Возможно, Дрыманов так бы и остался свидетелем по делу, но все фигуранты дали против него показания. Они рассказали о двух случаях, когда их шеф взял у них 200 тысяч долларов.

ДОЛЛАРЫ В МЕШКАХ

Наиболее подробные показания дал Никандров (за содействие следствию осужден на пять с половиной лет, а затем освобожден условно-досрочно - прим.Ред.):

«Я зашел в кабинет Дрыманова, - он пригласил в комнату отдыха. На диване стоял темный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы „Боско“ и стал в него перекладывать пачки долларов. Дрыманов попросил меня выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха „непрошенных гостей“, которые могли помешать. Затем он вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок „Боско“, наполненный денежными купюрами, и прошептал: «Здесь 200 тысяч». Я понял, что в мешке 200 тысяч долларов США. Я поинтересовался у Дрыманова, кто еще в доле. Он ответил, что Крамаренко уже получил, а оставшиеся деньги поделены между мной, Максименко, Смычковским и им самим».

СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

В другом случае Никандров вручил Дрыманову кредитку, на которой было 9 850 евро. Следствие расценило этот факт как дачу взятки за назначение Никандрова на должность и покровительство по службе. Дрыманов факт получения карты не отрицал, но заявил в суде, что картой так и не воспользовался, что по его мнению, не может считаться взяткой.

Но вернемся к итогам роковой перестрелки: тюремные сроки получили 11 вымогателей, руководивший ими авторитет Андрей Кочуйков - 8 лет колонии, а Шакро Молодой - 9 лет и 10 месяцев колонии.

Другие соучастники по делу - бывший глава управления СК по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник управления собственной безопасности СК Михаил Максименко 10 и 14 лет колонии соответственно, а также штрафы в размере 195 и 250 миллионов рублей.

Отметим, что суд к Дрыманову был благосклонен. Прокурор требовал приговорить экс-генерала к 16 годам колонии.

СПРАВКА "КП"

Дрыманов Александр Александрович. Родился 07.06.1968 года в селе Гати Тульской области.

Работал следователем во Владимирской области, позже занимал должность следователя по особо важным делам при Генпрокуратуре России. С появлением СК России, в 2008 году занял должность старшего следователя по особо важным делам. Под его руководством работали группы следователей, которые довели до суда второе уголовное дело ЮКОСа, факты преступлений грузинской армии против граждан Южной Осетии, коррупционное дело генерала ФСКН Александра Бульбова, и факты мошенничества губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его же подпись стоит под материалами дела украинской летчицы Надежды Савченко, и многими делами украинских националистов, которые совершали преступления против мирных граждан на Донбассе.